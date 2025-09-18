Attractiepark Toverland

Toverland plaatst muzikale mascotteshow volledig op YouTube

VIDEO Toverland introduceerde dit jaar een nieuwe mascotteshow voor het zomerseizoen: Toos & Morrel Redden De Zomer. Aanstaande zondag is de muzikale familievoorstelling voor het laatst te zien, maar fans hoeven niet te treuren: vanaf vandaag staat de volledige productie op YouTube. De professionele registratie duurt ruim achttien minuten.

Het Limburgse attractiepark zette daarnaast losse muziekclips online van drie nummers uit de voorstelling: Het Mopperlied, De Zomer Is Hier en We Redden De Zomer. Dankzij ondertiteling kunnen kijkers ook zelf meezingen met de liedjes. Ze werden geschreven door Pieter Ketelaars.

Het showscript is van de hand van Michael Bot, die voor de dialogen hulp kreeg van Hieke Geelen. Carina Schel verzorgde de choreografie. De stem van Toos is die van Else Hulskamp. Toos & Morrel Redden De Zomer wordt opgevoerd in entreegebied Port Laguna.



Modderbad

Heks Toos en varken Morrel zijn de originele parkmascottes van Toverland. Tegenwoordig vertegenwoordigen ze het themagebied Land van Toos. In de show laat Morrel zijn ijsje vallen, waarna hij helemaal klaar is met de zomer. Hij verlangt naar een modderbad en wenst dat de zomer weg was, maar dat had hij beter niet hardop kunnen doen.