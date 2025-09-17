Games

RollerCoaster Tycoon op het witte doek? Game-uitgever Atari overweegt verfilmingen

VIDEO RollerCoaster Tycoon zou in de toekomst zomaar eens in de bioscoop kunnen belanden. Atari-topman Wade Rosen liet tijdens conventie Gamescom weten dat de speluitgever nadenkt over het verfilmen van bekende merken. Daarmee lijkt de weg open te liggen voor een speelfilm gebaseerd op de iconische pretparkgame.

Op de vraag van website Gamereactor of het bedrijf nadenkt over films rond Atari-games, antwoordde Rosen: "Ja, absoluut. Zeker weten dat we dat doen. Ik kan er nog niet meer over zeggen, maar er liggen zeker veel kansen in dat gebied." Hij benadrukte dat zulke producties vaak lang duren.

"Als je een serie als The Last of Us of een film ziet verschijnen, dan lijkt het alsof dat een jaar geleden is besloten. In werkelijkheid zijn dit soort projecten meestal een half decennium in ontwikkeling. Het is een lang proces waar veel bij komt kijken, maar het is absoluut iets dat belangrijk voor ons is en waar ik persoonlijk om geef."



Cultstatus

RollerCoaster Tycoon behoort tot de populairste titels uit de geschiedenis van Atari. Het eerste deel verscheen in 1999 en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Spelers konden hun eigen attractiepark bouwen, beheren en uitbreiden, compleet met achtbanen, winkels en decoratie. Het spel kreeg meerdere vervolgen, mobiele varianten en uitbreidingspakketten en geniet nog altijd een cultstatus onder pretparkfans.



Dat maakt RollerCoaster Tycoon een logische kandidaat voor een film. De laatste jaren waren verfilmingen van games bijzonder succesvol, met titels als Sonic the Hedgehog, Five Nights at Freddy's, Uncharted, Resident Evil en A Minecraft Movie. In 2010 zouden de filmrechten voor RollerCoaster Tycoon al zijn opgepikt door Sony Pictures Animation, maar dat project heeft nooit het levenslicht gezien.