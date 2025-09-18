Gröna Lunds Tivoli

Nieuwe wending in burenruzie: omwonenden klagen dat attractie klinkt als tandartsboor

Het Zweedse pretpark Gröna Lund ligt opnieuw overhoop met buurtbewoners. De nieuwe schommelattractie Pumpen, die afgelopen voorjaar werd geopend, zou volgens omwonenden een ondraaglijk geluid produceren. Klachten bij de milieudienst van Stockholm omschrijven het lawaai als "een combinatie van een tandartsboor en een hogedrukreiniger".

De 18 meter hoge super swing van de Zwitserse fabrikant RES Rides laat twintig passagiers tegelijk tot 12 meter hoogte zwaaien. Sinds de ingebruikname zouden de geluidsoverlast en stress voor buurtbewoners flink zijn toegenomen. "De leefomgeving is aanzienlijk verslechterd", schrijft één van de klagers.

Het is niet de eerste keer dat het park wordt geconfronteerd met protest. Eerder probeerden omwonenden via de rechter de vrijevaltoren Ikaros te laten sluiten vanwege hinderlijk gerammel bij het remmen. Hun klacht werd recentelijk afgewezen, omdat het geluidsniveau binnen de wettelijke grenzen blijft.



Geen aanpassingen

Volgens een woordvoerster van exploitant Parks and Resorts onderhoudt Gröna Lund een goede relatie met de buurt. "We meten onze geluidsvolumes regelmatig in overleg met de milieucommissie, ook bij Pumpen, om ervoor te zorgen dat we ons aan de richtlijnen houden", aldus de voorlichtster. Er worden vooralsnog dan ook geen aanpassingen verricht.