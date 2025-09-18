Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Puy du Fou España

Opnieuw ongeluk in Spaans themapark: voet verbrijzeld, man zwaargewond afgevoerd

Vandaag, 13.07 uur

In het Spaanse themapark Puy du Fou España heeft opnieuw een arbeidsongeval plaatsgevonden. Een 57-jarige medewerker raakte afgelopen zaterdag zwaargewond toen zijn voet werd verbrijzeld door een vorkheftruck. Het incident vond plaats rond 13.00 uur.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De man werd met spoed overgebracht naar de intensive care van het ziekenhuis van Toledo. Het ongeluk komt minder dan drie weken na een ander incident in hetzelfde park. Eind augustus kantelde een decorwagen tijdens de avondvoorstelling El Sueño de Toledo, waarbij vijf acteurs gewond raakten.

Puy du Fou España, geopend in 2021, kreeg de afgelopen jaren vaker kritiek op de arbeidsomstandigheden. Vakbonden dienden eind 2024 een klacht in bij de Spaanse arbeidsinspectie over het niet naleven van werktijden en gebrekkige faciliteiten. Ook zou er te weinig aandacht zijn geweest voor veiligheid tijdens de shows.

Ontslagen
Onlangs werd algemeen directeur Erwan de la Villéon ontslagen, na jarenlang het gezicht te zijn geweest van de Spaanse vestiging. Hij werd vervangen door Olivier Strebelle, directeur van de overkoepelende Puy du Fou-groep. Puy du Fou España is een van de grootste themaparken van het land. Er komen jaarlijks zo'n anderhalf miljoen bezoekers.

Meer Puy du Fou España
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be