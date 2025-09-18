Puy du Fou España

Opnieuw ongeluk in Spaans themapark: voet verbrijzeld, man zwaargewond afgevoerd

In het Spaanse themapark Puy du Fou España heeft opnieuw een arbeidsongeval plaatsgevonden. Een 57-jarige medewerker raakte afgelopen zaterdag zwaargewond toen zijn voet werd verbrijzeld door een vorkheftruck. Het incident vond plaats rond 13.00 uur.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De man werd met spoed overgebracht naar de intensive care van het ziekenhuis van Toledo. Het ongeluk komt minder dan drie weken na een ander incident in hetzelfde park. Eind augustus kantelde een decorwagen tijdens de avondvoorstelling El Sueño de Toledo, waarbij vijf acteurs gewond raakten.

Puy du Fou España, geopend in 2021, kreeg de afgelopen jaren vaker kritiek op de arbeidsomstandigheden. Vakbonden dienden eind 2024 een klacht in bij de Spaanse arbeidsinspectie over het niet naleven van werktijden en gebrekkige faciliteiten. Ook zou er te weinig aandacht zijn geweest voor veiligheid tijdens de shows.



Ontslagen

Onlangs werd algemeen directeur Erwan de la Villéon ontslagen, na jarenlang het gezicht te zijn geweest van de Spaanse vestiging. Hij werd vervangen door Olivier Strebelle, directeur van de overkoepelende Puy du Fou-groep. Puy du Fou España is een van de grootste themaparken van het land. Er komen jaarlijks zo'n anderhalf miljoen bezoekers.