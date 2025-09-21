Kermis

Arm breekt af bij kermisattractie in Spanje: drie jongeren gewond

Bij een ongeluk in een kermisattractie in de Spaanse plaats Ciempozuelos zijn drie jongeren gewond geraakt. Het incident gebeurde in de attractie Master: een carrousel met draaiende armen en op en neer springende gondels. Meerdere onderdelen van de constructie braken af, waardoor de arm met de drie jongens deels losraakte.

De slachtoffers, 14, 18 en 19 jaar oud, werden uit de attractie geslingerd. Daarna zijn ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen liep meerdere botbreuken op en moest geopereerd worden. Hij ligt op de intensive care, maar verkeert niet in levensgevaar. De andere twee jongeren liggen eveneens nog in het ziekenhuis.

Volgens ooggetuigen was er kort voor het ongeluk al een brandlucht te ruiken. De politie heeft de attractie direct na het ongeval gesloten voor verder onderzoek. Families van de slachtoffers hebben aangekondigd aangifte te doen. Ze dringen er bij de gemeente op aan ook juridische stappen te zetten tegen de verantwoordelijken.



Vergunningen

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, 13 op 14 september, tijdens de jaarlijkse feestweek in Ciempozuelos. De burgemeester van de plaats benadrukt dat de attractie beschikte over alle benodigde vergunningen en alle keuringen had doorstaan, inclusief een inspectie voorafgaand aan de festiviteiten.



Het attractietype - een jumper - komt veelvuldig voor op Spaanse kermissen. Er gebeuren vaker ongelukken mee. In juni kieperde in Castro Urdiales nog een gondel om tijdens de rit, waardoor twee inzittenden uit het bakje vielen. Vorig jaar brak een arm af op de kermis in Vigo. Een maand later begaf een gondel het in Bornos.



