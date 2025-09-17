Efteling

Efteling introduceert zwarte Danse Macabre-burger voor HelloFresh-klanten

FOTO'S De Efteling heeft opnieuw de samenwerking met maaltijdbezorger HelloFresh opgezocht. In oktober kunnen abonnees kiezen voor speciale gerechten in Efteling-stijl. Blikvanger is de zogenoemde Danse Macabre-burger: een zwarte hamburger met twee duivelse kattenoortjes, vernoemd naar de nieuwste Efteling-attractie.

Het gerecht wordt geserveerd met friet en salade. De griezelige snack is onderdeel van een reeks Efteling-recepten die de komende maand in de maaltijdpakketten verschijnen. Ook Assepoesters pompoensoep met gehaktballetjes staat op het menu, net als een Vogel Rok-nest van udonnoedels met gemarineerde eieren, een Piraña-bowl met pasta en avocado en Fakirs vliegende tapijt met rundermerguez en groene peper.

In totaal zijn er in oktober acht avondmaaltijden in Efteling-thema te bestellen, plus bak- en ontbijtrecepten. De commerciële samenwerking tussen het Kaatsheuvelse attractiepark en maaltijdboxleverancier HelloFresh liep in 2024 ook al. Toen stonden onder meer gerechten rond Carnaval Festival, Fata Morgana en het Sprookjesbos centraal.



Placemat

Elke box wordt geleverd met een bordspel-placemat en bijbehorende verhaaltjes om tijdens het koken of eten voor te lezen. Nieuwe klanten kunnen met de kortingscode HELLOEFTELING25 korting krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Bovendien maken bestellers in oktober elke week kans op een overnachting in het Efteling Wonder Hotel.















