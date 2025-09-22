Welkom!
Efteling stopt voorlopig met plantaardige pannenkoekenmix na klachten

Vandaag, 11.09 uurBeeld: @RingelbergNick

In het pannenkoekenrestaurant van de Efteling wordt weer gebruikgemaakt van reguliere pannenkoekenmix, met ei. Recentelijk stapte het attractiepark over naar een 100 procent plantaardige variant. Dat ingrediënt leverde enkele klachten op, waarna besloten is om voorlopig weer terug te keren naar het origineel.

De keuze voor veganistische pannenkoekenmix past bij de duurzaamheidsambities van de Efteling. Eerder werd onder meer de poffertjes in het park al volledig vegan. De stap naar pannenkoekenmix zonder ei was dan ook snel gemaakt. Dat beviel an sich goed, vertelt een woordvoerder, maar vanuit één specifieke groep kwam er commentaar.

"Er werd een smaakafwijking geconstateerd bij pannenkoeken met appel", legt de voorlichter uit. Hij vergelijkt het met koriander: sommige mensen ervaren de smaak als zeepachtig, terwijl anderen dat niet herkennen. "Het gaat om een klein aantal opmerkingen, minder dan 1 procent van alle gasten, maar we nemen het wel serieus."

Productwissel
Ondanks het relatief lage aantal klachten koos men voor "een volledige productwissel": de oude pannenkoekenmix is voorlopig weer terug. "Omdat we voor 100 procent kwaliteit willen gaan." De woordvoerder benadrukt dat het veganistische product wel gewoon voedselveilig was bevonden.

De Efteling zoekt in overleg met de producent naar een oplossing. "Totdat er een bewezen alternatief beschikbaar is dat 100 procent voldoet aan onze kwaliteitsstandaard, blijven we deze vertrouwde mix gebruiken." Het pannenkoekenrestaurant van de Efteling - Polles Keuken - ligt aan de Pardoes Promenade. Er staan twee pannenkoeken met appel op de kaart, voor 9,25 en 11,25 euro.

