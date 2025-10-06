Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar kan twee beloftes niet nakomen: geen Horror Nights én geen nieuw themagebied in 2025

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar, eigendom van een Nederlandse onderneming, kan twee beloftes niet nakomen. Het management van het attractiepark had eerder aangekondigd dat halloweenfestival Horror Nights Kalkar in 2025 zou terugkeren, na een pauze in 2024. Ook was het de bedoeling om dit najaar een nieuw themagebied te openen: Himalaya - Valley of Legends. Dat gaat allebei niet door.

Directeur Marten Foppen zei in mei 2024 nog dat de Horror Nights in 2025 "zeker" weer op de kalender zouden staan. Hij beloofde dat de pers in januari 2025 bijgepraat zou worden over het concept. Toch bleef het stil. Ook nu, twee jaar na de eerste editie, staan er geen Horror Nights gepland. Een woordvoerster geeft aan dat de focus ligt op het realiseren van de nieuwe themazone.

Ondanks twee jaar voorbereidingstijd zou er geen slagkracht zijn om tegelijkertijd ook halloweenavonden op te tuigen. Eerder werd de editie van 2024 al geschrapt na een breuk met partner BelevingsBuro uit Arnhem. Intern zijn alle ogen nu gericht op de komst van themadeel Himalaya, aldus de voorlichter. Daarvan werd in juni nog gezegd dat de opening in de herfst zou plaatsvinden.



Sneakpreviews

Ook dat lukt dus niet: Himalaya zal pas af zijn bij de start van het nieuwe zomerseizoen, eind maart 2026. Van 22 november tot 1 februari presenteert Wunderland wel voor de derde keer lichtfestival Wunderlight. "Tijdens Wunderlight zijn de eerste sneakpreviews zichtbaar van het gebied en een nieuw personage", zegt de woordvoerster.



Het is de vraag of de Horror Nights ooit nog terug zullen keren in Kalkar: het park durft niet meer te beloven dat er in 2026 wel weer gegriezeld kan worden. "Voor nu kan ik alleen zeggen dat het dit jaar niet plaatsvindt in verband met de focus op het nieuwe themagebied." Wunderland Kalkar wordt gerund door DeFabrique Holding uit Utrecht.