Podcast: de laatste trends en de nieuwste projecten op de pretparkbeurs in Barcelona

AUDIO De grote pretparkbeurs in Barcelona was afgelopen week de ultieme gelegenheid voor grote en kleine spelers uit de branche om te laten zien wat ze in huis hebben. Bijna 16.000 bezoekers namen een kijkje op de IAAPA Expo Europe in evenementencomplex Fira Barcelona Gran Via. Looopings was erbij voor een rondje langs verschillende leveranciers. Wat zijn de laatste trends en welke projecten zijn er onlangs opgeleverd?

In de Looopings Podcast hoor je achtereenvolgens Nicolaas Scheepers van Jora Vision, Robbert Dekkers van Wooddesign Amusement Rides, Yohan Putatti van Universal Rocks, Paul Nelissen van de Leisure Expert Group en Aniba Entertainment, Carel Neuberg van PlayFountain, Reinhart Viane van KCC Entertainment Design, Frank Ruisch van Thematic Development, Miro Gronau van Wiegand, Michael Kalsch van Sunkid Heege en Clair Hain van Great Coasters International.

Ook Jakob Wahl, algemeen directeur van branchevereniging IAAPA, komt aan het woord in de aflevering. Eerder waren er tijdens de beurs al aankondigingen en presentaties van onder meer P&P Projects, Intamin Amusement Rides, Vekoma Rides, Avonturenpark de Tovertuin, BoldMove Nation en de Efteling.



Londen

Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 november is er nog een grotere IAAPA-beurs in Orlando: het pretparkmekka in de Amerikaanse staat Florida. Volgend jaar september wordt de Europese beurs opgetuigd in Londen, net als in 2022. IAAPA-baas Wahl verwacht daar een nog grotere beursvloer.