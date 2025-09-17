Welkom!
Efteling

Efteling geeft voorproefje op spektakelshow: drones, dansers en drijvende podia

Vandaag, 15.16 uur

VIDEO De Efteling gaat morgenavond groots uitpakken met een eenmalige spektakelshow op het Meer van Fantasie, bedoeld voor medewerkers en enkele genodigden. Daarbij wordt van alles uit de kast gehaald, blijkt uit beelden van de repetities van het zogenoemde Efteling Grand Spectacle. Het attractiepark deelt op Instagram korte fragmenten met artiesten en drones.

De Aquanura-vijver is voorzien van drijvende podia, waar dansers en Efteling-figuren zullen verschijnen. In de video komen onder andere een Grand Hotel-piccolo, Droomvlucht-elfjes, Sprookjesboom-handpoppen, Roodkapje, Fay de Fee, Assepoester, Raveleijn-ruiters, Bakker Krümel, Frau Schmetterling en Pardoes voorbij.

Naast de fonteinen van de watershow wordt gezorgd voor vuurwerk én lichtgevende drones van de Franse firma Dronisos, bekend van shows in Disneyland Paris. Een teaserfilmpje toont een dronefiguur van Bosrijk-uil Oehoe Houdoe. Verder zien we onder meer videoprojectoren en een zwevende maan, aan kabels boven het water.

Videoland
Aan de kabels zal tijdens de show ook een artiest aan hangen. De productie duurt donderdagavond naar verwachting van 20.30 tot 22.15 uur. Looopings is ook aanwezig, maar voor de volledige registratie zullen geïnteresseerden geduld moeten hebben tot zaterdag 27 september. Dan verschijnt de show op Videoland, de streamingdienst van Efteling-mediapartner RTL.



