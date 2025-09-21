Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Nieuwe borden moeten rookzones Efteling onder de aandacht brengen

Vandaag, 14.46 uurBeeld: @Coshira_, @stanstolwijk

FOTO'S De Efteling hoopt dat nieuwe borden ervoor zorgen dat bezoekers rookzones beter weten te vinden. In het Kaatsheuvelse attractiepark geldt sinds november 2022 een algeheel rookverbod, met uitzondering van enkele afgebakende plekken. Bijna drie jaar na de introductie werd daar extra bebording geïnstalleerd.

Bij de ingang van de rookzones staan nu palen met ronde bordjes erop, voorzien van een symbool van een sigaret en de aanduiding "Rookzone" en de Engelse vertaling "Smoking zone". Op sommige plaatsen hangen ook ovale wegwijsborden in dezelfde stijl, met een pijl die wijst naar de dichtstbijzijnde rookplek.

Het park beschikt momenteel over negen locaties waar gerookt mag worden: in de buurt van Efteldingen, bij de Sprookjesbos-ingang op de Pardoes Promenade, tegenover de uitgang van Droomvlucht, achter het Anton Pieckplein, naast Jokies Wereld, bij de Python, naast visrestaurant De Meermin, achter Bäckerei Krümel en - tijdelijk - op het Piraña-plein. Vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel is een rookzone vóór de hoofdingang recentelijk verdwenen.







Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be