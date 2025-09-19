Efteling

Video: kosten noch moeite gespaard voor grootste Efteling-show ooit, het Efteling Grand Spectacle

VIDEO De Efteling heeft alles uit de kast getrokken voor het Efteling Grand Spectacle, een eenmalige spektakelshow voor medewerkers en genodigden. Gasten van het peperdure avondspektakel werden donderdag getrakteerd op fonteinen, lasers, vuur, vuurwerk, videoprojecties, drones, zang, dans, livemuziek en acrobatiek. Het Kaatsheuvelse attractiepark liet zichzelf van zijn allerbeste kant zien rond het Meer van Fantasie: de Aquanura-vijver.

Intern liepen de voorbereidingen voor het megaproject al maanden. Afgelopen week kregen reguliere bezoekers voor het eerst iets mee van de operatie, toen in het entreegebied de opbouw van start ging. Het Efteling Grand Hotel was op woensdag en donderdag volledig gesloten, inclusief de restaurants. Na een intensieve aanloopperiode werd donderdag het eindresultaat gepresenteerd aan enkele duizenden gasten.

Men wisselde acts met Efteling-figuren af met optredens van bekende artiesten uit de stal van De Vrienden van Amstel Live. Zij werden begeleid door twee bands in overdekte podia bij Fata Morgana en het Grand Hotel. Zandkabouter Klaas Vaak verscheen in een bootje, een Droomvlucht-elfje zweefde over de vijver. Een ander hoogtepunt was een scène met Efteling-mascotte Pardoes, die met zijn Twinkeltoorts verschillende fonkelende lichtjes tevoorschijn toverde: drones van de Franse firma Dronisos, bekend van Disneyland Paris.



Joseph Charlatan

Dat gebeurde op de muziek van de Pardoes Promenade. Op andere momenten werden de drones ingezet om Efteling-symbolen en -personages te vormen, waaronder Danse Macabre-dirigent Joseph Charlatan, het Efteling Wonder Hotel, De Vliegende Fakir, Vogel Rok en de Magische Pendule van het Efteling Grand Hotel. Tijdens de finale vormden drones een skyline van het park, met Symbolica, de Pagode, het Huis van de Vijf Zintuigen, Langnek en de Python.



Vuurwerk, lichteffecten en speciaal geprogrammeerde Aquanura-fonteinen maakten het plaatje af. Het budget van de productie is niet bekendgemaakt, maar de Efteling spendeerde overduidelijk vele honderdduizenden euro's aan de feestavond. Looopings kan een compilatie van de 75 minuten durende show laten zien. Wie de volledige voorstelling wil bekijken, moet nog even geduld hebben: vanaf zaterdag 27 september staat het Efteling Grand Spectacle op streamingdienst Videoland.