Bobbejaanland

Bobbejaanland heeft plannen voor spectaculaire waterattractie: vrije val met gigantische splash

VIDEO Bobbejaanland is van plan om in 2027 een sensationele waterattractie te openen: een combinatie van een vrije val met een enorme splash. Het Vlaamse pretpark heeft bij de bekende Italiaanse fabrikant Zamperla een attractie van het type big wavez besteld. Dit najaar wordt de bouwvergunning aangevraagd. Het gaat om een Europese primeur.

Sterker nog: van de big wavez werd wereldwijd tot nu toe nog maar één exemplaar afgeleverd, in Saoedi-Arabië. Bezoekers nemen plaats in een gondel met twee rijen voor in totaal twintig personen. De bank wordt ongeveer 15 meter omhoog gebracht, waarna de inzittenden op hoge snelheid naar beneden storten.

Dat veroorzaakt een gigantische vloedgolf met een hoogte van meer dan 10 meter. In totaal is de constructie zo'n 21 meter hoog. Een big wavez-toren heeft een afmeting van 31 bij 15,5 meter, met een theoretische capaciteit van 480 personen per uur. De rit zelf duurt ongeveer een minuut.



Testen en verfijnen

Men maakt gebruik van een pneumatisch liftsysteem in plaats van een hydraulisch systeem, wat volgens leverancier Zamperla duurzamer is en minder onderhoud vergt. Adam Sandy, de sales- en marketingdirecteur van het Italiaanse bedrijf, vertelde eerder dat men de coronaperiode heeft gebruikt om het concept te testen en te verfijnen.



Een eerste prototype kwam uiteindelijk terecht in Jeddah, gelegen in Saoedi-Arabië. "Ik dacht dat het gewoon een leuke rit zou zijn, maar het bleek echt fantastisch", aldus Sandy. "Ik mocht hem testen in de fabriek in 2021 en was onder de indruk. In een tijd waarin er weinig innovatie is in het waterattractiesegment, is dit een rit die er écht anders uitziet dan alles wat ik eerder heb gezien."



Verstelbare deflector

Het idee is dat het concept ook werkt op dagen met slecht weer, omdat de vorm van de golf aangepast kan worden. Met behulp van een verstelbare deflector bepaalt een pretpark zelf of de passagiers nat worden. Bezoekers van Bobbejaanland hoeven dus niet te vrezen dat ze altijd kletsnat uit de attractie zullen komen.



De big wavez-toren wordt gebouwd op de huidige plaats van de Kettingmolen. Een woordvoerster van het park in Lichtaart bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan het bouwproject. "2027 wordt dus een belangrijk jaar voor Bobbejaanland", vertelt ze. "Maar ook in 2026 zitten we niet stil." Op dit moment ligt de focus op het opzetten van de allereerste winteropening, tussen zaterdag 6 december en zondag 4 januari.