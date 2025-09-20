Welkom!
Efteling

Nieuw in de Efteling: ijsjes uit een automaat

Vandaag, 16.14 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S Efteling-bezoekers kunnen voortaan verpakt ijs uit een automaat halen. In parkdeel Ruigrijk is een speciale ijsautomaat neergezet. De machine staat onder een overkapping van de Game Gallery, de galerij met betaalspellen tussen schommelschip Halve Maen en speelbos Nest.

Voor de Efteling betekent het een extra mogelijkheid om bezoekers snel te voorzien van ijs, zonder tussenkomst van personeel. Daarmee vormt het apparaat een aanvulling op de frisdrank- en snoepautomaten die al langer in het attractiepark staan. Betalen kan met een betaalpas, smartphone of smartwatch.

De automaat draagt geen zichtbaar logo, al is de herkomst van de producten duidelijk. Het ijsassortiment van de Efteling komt van leverancier Ola. Op de zijkanten van de automaat staan afbeeldingen van een Raket, een Cornetto, een Solero en een Magnum. Ook zien we een stockafbeelding van een machine in steampunkstijl.







