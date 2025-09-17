Efteling

Record voor Fons Jurgens: langstzittende Efteling-directeur ooit

FOTO'S Fons Jurgens is sinds deze week officieel de langstzittende algemeen directeur in de geschiedenis van de Efteling. Daarmee neemt hij het stokje over van Ronald van der Zijl, die tussen januari 1997 en juni 2008 elf jaar en vier maanden leiding gaf aan het Kaatsheuvelse attractiepark.

Jurgens werd in april 2014 benoemd tot directievoorzitter, na het vertrek van Bart de Boer. Inmiddels staat hij elf jaar en vijf maanden aan het roer van de Efteling, een termijn die nooit eerder door een directeur van het park werd bereikt. De in Eindhoven geboren Jurgens (1969) werkt sinds 1995 bij de Efteling.

Hij begon als beleidsmedewerker commerciële zaken en werd later onder meer rijkenmanager van het Anderrijk en directeur exploitatie park. In 2011 groeide hij door naar de raad van bestuur. Tijdens zijn directeurschap kreeg hij te maken met grote uitbreidingsprojecten, zoals de bouw van vakantiepark Loonsche Land, de opening van Symbolica en de realisatie van het Efteling Grand Hotel.



Danse Macabre

Ook Baron 1898, Max & Moritz, Nest, Archipel en Danse Macabre werden gerealiseerd onder leiding van Jurgens. Daarnaast stonden het afgelopen Efteling-decennium in het teken van gedurfde keuzes: oude attracties die technisch op waren, moesten worden opgeknapt of vervangen. In veel gevallen koos Jurgens voor grootschalige renovaties, zoals bij de Python, Carnaval Festival, De Oude Tufferbaan, de Pagode, Droomvlucht en de Piraña.



Verder zijn verschillende versleten sprookjes herbouwd: Vrouw Holle, Roodkapje en Hans en Grietje. Andere attracties bleken niet meer te redden. Efteling-fans moesten afscheid nemen van de Bob, Polka Marina, het Avonturen Doolhof en het Spookslot. PandaDroom veranderde in Fabula, Monsieur Cannibale werd getransformeerd tot Sirocco.



Bestemmingsplan

Eén van de belangrijkste mijlpalen uit Jurgens' carrière tot nu toe was de goedkeuring van het bestemmingsplan in 2021. In 2023 zijn de hekken van het attractiepark daadwerkelijk verplaatst. Het nieuwe grondgebied is echter nog niet ontwikkeld; eerst vanwege de coronacrisis, nu door de stikstofcrisis. In 2027 moeten de werkzaamheden alsnog starten, al bestaat daar nog geen zekerheid over.



Bij zijn aantreden in 2014 zei Jurgens dat hij hoopte de Efteling minstens vijf tot tien jaar te mogen leiden. Dat doel is inmiddels ruimschoots overtroffen: met het verbreken van het record schrijft hij een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het attractiepark. Geen enkele algemeen directeur bleef ooit zo lang op zijn post.



Bosrijk

Voorganger Van der Zijl maakte naam met onder meer de introductie van de Winter Efteling, de komst van vakantiepark Bosrijk en de uitbreiding van de activiteiten buiten het park, zoals het Efteling Theater en Efteling Media. Hij droeg de leiding in 2008 over aan De Boer, waarna Jurgens zes jaar later aantrad.







