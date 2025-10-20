Parc Astérix Paris

Parc Astérix toont ontwerpen voor nieuwe attracties, ingrijpende metamorfoses en grote uitbreidingen

FOTO'S Parc Astérix deelt in één klap alle toekomstplannen voor de komende jaren. Het Franse pretpark werkt aan een grote transformatie: tussen 2026 en 2028 worden verschillende attracties toegevoegd én themagebieden getransformeerd. Afgelopen weekend kwam een lading met nieuwe ontwerpen naar buiten tijdens een persconferentie.

Door de komende vijf jaar 250 miljoen euro te investeren, moet Parc Astérix bij de top vijf van beste attractieparken in Europa gaan horen. In 2026 ligt de focus op het Egyptische parkdeel, dat dit jaar al deels op de schop ging. Zweefmolen Les Chaises Volantes (1989) kreeg dit seizoen een Egyptisch sausje. Volgend jaar wordt het project afgerond, met meer decorelementen en een nieuwe naam: L'Envol d'Ibis.

Verder gaat de bestaande waterbaan L'Oxygénarium (1999) dan door het leven als La Descente du Nil. Bezoekers volgen een expeditie naar de bron van de Nijl, met nieuwe decors. Een make-over komt er ook voor de grote circustent in de themazone, die fungeert als buffetrestaurant. Het circus behoudt dezelfde functie, maar dan onder de naam Restaurant Les Comptoirs d'Epidemaïs.



Vrijevaltorens

In 2027 moet het Griekse themagebied uitgebreid worden met drie familieattracties: twee vrijevaltorens van de Duitse fabrikant Zierer en een bootjesmolen van het type go go bounze, geleverd door het Italiaanse bedrijf Zamperla. Ter aanvulling realiseert men een speeltuin in de vorm van een Griekse vissersboot.



Ook komt er een aanzienlijk bedieningsrestaurant met honderden zitplaatsen en een mediterrane keuken: La Table de Dionysos, gelegen bij het Théâtre de Poséidon. Het Griekse eiland Symi diende als inspiratiebron. De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn inmiddels gestart. Parc Astérix werkt toe naar een opening in het voorjaar van 2027.







Aardolie

In hetzelfde jaar hoopt men L'Odyssee in gebruik te kunnen nemen: een viersterrenhotel in oosterse sferen, met zo'n driehonderd kamers, twee restaurants, twee bars en een grote tuin met vier thema's. Het concept is gebaseerd op het stripalbum De Odyssee van Asterix (1980), waarin de Galliërs naar Mesopotamië trekken om aardolie te gaan halen.



De grootste klapper wordt echter uitgedeeld in 2028, als het nieuwe themagebied Londinium af moet zijn. Op de plek van parkdeel À Travers le Temps, met onder meer de overdekte boulevard Rue de Paris, wordt een oud-Londense themawereld uit de grond gestampt.



Gallische kermis

Die zal bestaan uit twee delen: Asterix-versies van het Londense plein Piccadilly Circus en de Londense wijk Camden. In het Circus-deel wordt een interactieve darkride gebouwd, afkomstig van de Belgische leverancier Alterface. Achttien voertuigen voor elk vier personen passeren in totaal zes scènes waar passagiers met laserpistolen kunnen schieten op doelen. Het thema: een Gallische kermis.







Hoogtepunt van Londinium wordt een overdekte achtbaan van fabrikant Intamin uit Liechtenstein, vergelijkbaar met Uncharted in het Spaanse PortAventura Park. Het gaat om een 800 meter lange multi dimension coaster met speciale elementen, waaronder lanceringen, een draaiplatform, een doodlopende spike en een wissel.



Gecontroleerd draaien

De voertuigen, met drie rijen van vier zitplaatsen, kunnen tijdens de rit gecontroleerd draaien. Daarnaast maakt het bestaande Restaurant du Lac plaats voor het etablissement Le Tour de Gaule, waar broodjes verkrijgbaar zullen zijn. Een bar en een speelgebied maken de Londense themazone compleet. Op de lange termijn staan nog opknapbeurten op de planning voor waterbaan Menhir Express, vaartocht Épidemaïs Croisières en draaiend huis Le Défi de César.



Voor de creatieve visie is Fabien Manuel verantwoordelijk. Hij werkte de afgelopen jaren ook aan verschillende grote projecten in zusterpark Walibi Belgium, waaronder mega coaster Kondaa en havengebied Dock World. Parc Astérix is onderdeel van parkengroep Compagnie des Alpes, net als onder meer de Walibi-parken, Bellewaerde Park en Futuroscope.



