Plopsaland Resort Belgium

Foto's: vertrouwd stukje Plopsaland gaat tegen de vlakte

FOTO'S Plopsaland Belgium laat er geen gras over groeien: de sloop van het Dorpsplein is al volop aan de gang. Bezoekers die het park vanochtend betraden, kregen een opvallend beeld voorgeschoteld: waar afgelopen week nog een complete gevelrij stond, gapen nu grote lege plekken.

Het gebied is afgezet met bouwhekken en de eerste gebouwen zijn al grotendeels met de grond gelijkgemaakt. Op de vrijgekomen ruimte staan zware machines klaar om de klus te klaren. Een sloopvoertuig trekt de stalen constructies uit elkaar, terwijl containers zich vullen met brokstukken.

Vanaf het plein met de fonteinen hebben bezoekers vrij zicht op de werkzaamheden. Daardoor is duidelijk te zien hoe snel de afbraak vordert: enkel enkele losse muren en stalen geraamtes herinneren nog aan de vroegere bebouwing. Het Verkeerspark wordt ontmanteld.



Nieuwe fase

De komende tijd zal het Dorpsplein volledig transformeren: de bouwput markeert het begin van een nieuwe fase in de 25-jarige geschiedenis van Plopsaland, waarbij een vertrouwde hoek van het park plaatsmaakt voor een ambitieus toekomstplan. Uiteindelijk moet op deze plek een nieuw complex verrijzen, met onder meer een flying theater.



































