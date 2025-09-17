Efteling

Efteling zet muziek én originele audiotour van Volk van Laaf online

VIDEO De Efteling verrast fans van het Volk van Laaf met nieuw materiaal op streamingdiensten. Op Spotify, YouTube en andere streamingplatforms is vanaf vandaag niet alleen de muziek van het Lavenlaar te luisteren: ook de LaafLoop keerde terug. Deze audiotour door het Laven-dorpje, die ooit alleen beschikbaar was op cassettebandjes en via gehuurde walkmans, is nu volledig online te beluisteren.

De LaafLoop werd in de jaren negentig uitgebracht als rondleiding door het Lavenlaar. Het bandje, ingesproken door acteur Henk Molenberg in de rol van Grootmeester Lavi, duurde ruim een half uur en voerde bezoekers langs alle bekende huisjes in het dorp.

In een doosje zat een plattegrond met de te volgen route. De cassette kostte destijds 7,50 gulden en was beschikbaar in meerdere talen. De tour was echter geen lang leven beschoren. Walkmans gingen vaak kapot en gezinnen huurden doorgaans maar één toestel, waardoor de gezamenlijke beleving tegenviel.



Cultstatus

Toch kreeg de opname een cultstatus onder liefhebbers, mede door de dromerige teksten die vermoedelijk zijn geschreven door Efteling-ontwerper Ton van de Ven. Gisteren was het precies tien jaar geleden dat hij overleed. In de audiotour prijst verteller Lavi niet alleen de Laven en hun gebruiken, maar ook de bouwkunst van het dorp.



Over het Glijhuys klinkt bijvoorbeeld: "Het hoort thuis in een speeltuin, maar dankzij inbreng van bouwkundig meesterschap is het uitgegroeid tot een volmaakte parel." Vanaf vandaag kan iedereen de nostalgische wandeling opnieuw beleven, zonder walkman, gewoon vanaf de telefoon.



Bonusaflevering

Op Spotify werd de tour uitgebracht als een veertiendelige podcast met de naam De Laafloop. Aflevering vijftien is een bonusaflevering met het verhaal van de Laven ingesproken door Wieteke van Dort, zoals te horen is in het Loerhuys. "Een verdiepende, archiefwaardige vertelling om thuis nog eens rustig te beluisteren", zegt de Efteling erover.



Op het bijbehorende Volk van Laaf-muziekalbum staan zes nummers met een totale lengte van ruim zeventien minuten: Slakkenhuys, Lal's Brouwhuys, Lurk en Limoenhuys, Lariekoekhuys, Loerhuys en Loetwieks Orgel. De tracks Slakkenhuys en Lurk en Limoenhuys zijn nagenoeg identiek, al zijn bij de laatste variant geluiden van belletjes toegevoegd.