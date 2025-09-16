Gröna Lunds Tivoli

Razendsnel op en neer stuiteren in de nieuwe attractie Spindeln: opening in 2026

Een Zweeds pretpark opent volgend jaar een attractie van het type super jumper. Bezoekers van Gröna Lund kunnen vanaf 2026 op hoge snelheid op en neer stuiteren in Spindeln. Het gaat om de eerste attractie van dit type in Zweden, gebouwd door de Italiaanse fabrikant SBF-Visa.

Spindeln biedt plaats aan 42 personen tegelijk en is toegankelijk voor een brede doelgroep: kinderen mogen onder begeleiding van een volwassene al mee vanaf 4 jaar oud, met een minimumlengte van 1 meter. Dankzij nieuwe schouderbeugels wordt het de eerste super jumper ter wereld waarbij dat kan.

De capaciteit wordt verdeeld over veertien gondels met elk drie zitplaatsen. Die draaien rond met maximaal twaalf rotaties per minuut. Het 3,5 ton wegende apparaat verschijnt op de voormalige locatie van vliegende tapijt Flygande Mattan, tussen spookhuis Blå Tåget en suspended family coaster Kvasten.



Nederlands

Het ontwerp komt van creatief directeur Jakob Fagerström en de Nederlandse freelancer Joep Grutters. Voor de conceptschetsen was Daniel Kerscher verantwoordelijk. Volgens directeur Jan Eriksson draait het bij Gröna Lund vooral om de gezamenlijke beleving. "Onze attracties zijn altijd het leukst wanneer ze samen met familie en vrienden beleefd kunnen worden."



Fagerström benadrukt dat wordt gezorgd voor een thematische inkleding: bezoekers stappen in de wachtrij een mysterieuze heksentuin binnen, vol details en verrassingen. Spindeln volgt op de opening van Pumpen in 2025. De nieuwe attractie moet in de zomer van 2026 operationeel zijn.



