Attractiepark Toverland

Toverland bevestigt: nieuwe attractie op de plek van Maximus' Blitz Bahn

FOTO'S Toverland gaat de bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn inderdaad binnen afzienbare tijd sluiten, zoals Looopings al in mei kon melden. Destijds wilde het attractiepark het nieuws nog niet bevestigen. Deze week heeft directeur Jean Gelissen jr. tijdens een personeelsbijeenkomst toegegeven dat de Blitz Bahn moet verdwijnen.

Op dezelfde locatie zal een nieuwe attractie gerealiseerd worden. "Het zal hierbij gaan om een ander type attractie, dat wel de sterke punten van de Maximus' Blitz Bahn behoudt", vertelt een Toverland-woordvoerder aan Looopings.

Voor de Blitz Bahn is nog geen definitieve sluitingsdatum bekend. Voorlopig kunnen bezoekers dus nog gewoon een ritje maken. "Op dit moment is het nog te vroeg om in te gaan op de concrete plannen en openingsdata", aldus de voorlichter. "Meer informatie zal op een later moment volgen."



Darkride

Toverland wil de komende jaren fors investeren in nieuwe attracties. Naast de vervanger voor de Blitz Bahn werd zojuist bekend dat men in entreegebied Port Laguna een darkride wil neerzetten. Bovendien liggen er vergevorderde plannen klaar voor de bouw van een vakantiepark. Daarvoor is de vergunning al aangevraagd.



Maximus' Blitz Bahn opende in 2015 als de vervanger van de Woudracer, een vergelijkbare attractie uit 2004. Toen de oorspronkelijke variant na tien jaar technisch op bleek te zijn, investeerde Toverland in een nieuwe versie met een uitgebreider thema. De attractie staat nu in het teken van de Oostenrijkse uitvinder Maximus Müller.



Wachttijd

Inmiddels zijn we wederom tien jaar verder en heeft ook de huidige attractie het einde van de levensduur bijna bereikt. Door het uitvallen van sleetjes loopt de wachttijd regelmatig op. In de zomervakantie moesten bezoekers op sommige momenten maar liefst drie uur in de rij staan voor een ritje van nog geen anderhalve minuut.



Dat kan zo niet langer, realiseert de Toverland-directie zich. Daarom wordt het tijd voor een nieuwe attractie met een hogere capaciteit. Het Oostenrijkse thema zal daarbij behouden blijven. Ook hoofdpersonage Maximus Müller, één van de populairste Toverland-figuren, verdwijnt niet naar de achtergrond.
















