Attractiepark Toverland

Toverland bouwt nieuwe darkride in entreegebied, duur kantorencomplex uitgesteld

Toverland gaat investeren in de bouw van een darkride. Daarmee moet entreegebied Port Laguna meer attractiewaarde krijgen. Nu is de themawereld bij de hoofdingang vooral 's ochtends rond openingstijd en 's avonds rond sluitingstijd druk. Het Limburgse attractiepark wil bezoekers een reden geven om er ook 's middags heen te gaan.

Om die reden wordt er een darkride neergezet, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Details, zoals het thema, de fabrikant en het openingsjaar, ontbreken nog. Wel is duidelijk waar het geld vandaan komt: de directie heeft besloten om een ander duur bouwproject uit te stellen.

Toverland had al jaren plannen voor het neerzetten van een splinternieuw kantoorgebouw naast de overdekte Wunderwald-hal: het Clubhuis. Op die locatie stonden voorheen containers die fungeerden als kantoorruimtes. Ter voorbereiding op het bouwproject zijn de oude kantoorunits weggehaald. Er kwamen nieuwe exemplaren bij Port Laguna.



Technische werkplaats

Een woordvoerster beschreef het afgelopen voorjaar als "een mooie tussenstap" in afwachting van de komst van het Clubhuis. Nu blijkt dat het Toverland-personeel daar wat langer moet verblijven, want het nieuwe medewerkerscomplex komt er voorlopig niet. Een aangekondigde uitbreiding van de technische werkplaats wordt wél volgens plan gerealiseerd.



"Toverland betreurt het uitstellen van de realisatie van het Clubhuis, maar kiest hier bewust voor om eerder meer attractiewaarde te kunnen realiseren", valt te lezen in een verklaring aan het personeel. "Het park hoopt met de lopende projecten op een toekomstbestendige manier uit te breiden en blikt dan ook met vertrouwen vooruit."



Exploria Magica

Port Laguna bestaat nu uit de interactieve voorstelling Magiezijn, de souvenirwinkels Mundo Magica en Magistralis' Magic Store, spellengalerij Mercado Lúdico en horecapunten Solaris en Mañana. Verder kunnen bezoekers met een toverstok interactieve tafereeltjes activeren, onder de noemer Exploria Magica. Een mechanische attractie is er niet.



Daar komt de komende jaren dus verandering in. Toverland, geopend in 2001, heeft anno 2025 nog geen volledige darkride. Wel bevat boottocht Merlin's Quest een bescheiden darkridegedeelte met animatronics. "De komende jaren blijven bestaande gasten én nieuwe doelgroepen verrast worden door de hoge belevingsstandaard die wordt nagestreefd", schrijft het management.



