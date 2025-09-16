Attractiepark Toverland

Toverland-attractie gaat permanent dicht: klimparcours voor het laatst open tijdens Halloween

FOTO'S Toverland verliest een klassieke attractie, geopend in 2004. Na 21 jaar wordt het Kletterparcours definitief gesloten. De klimervaring in themagebied Wunderwald zal voor het laatst toegankelijk zijn tijdens het aankomende halloweenseizoen. Het houdt in dat zondag 2 november de laatste openingsdag wordt.

Het Kletterparcours is een interactieve survivalbaan waarbij gezekerde bezoekers hoog boven de grond verschillende wiebelende hindernissen moeten trotseren. Er geldt een minimale lengte van 140 centimeter en een maximumgewicht van 120 kilo.

Bij de opening werd de beleving nog Survival Parcours genoemd. De huidige naam is gebaseerd op het Oostenrijkse thema van parkdeel Wunderwald: 'klettern' is Duits voor klimmen. De attractie bevindt zich tussen de Tovertuin van het Land van Toos en de ingang van Ithaka, de Griekse themawereld waar houten achtbaan Troy staat.



Vakantieresort

De verdwijning van de constructie hangt samen met de realisatie van een vakantieresort, waarvoor onlangs een vergunning is aangevraagd bij de gemeente Horst aan de Maas. "Vooruitlopend op deze plannen sluit het Kletterparcours permanent ná dit halloweenseizoen", zegt een woordvoerder.



In eerdere plannen zou het Kletterparcours nog onderdeel worden van het vakantiepark, als een extraatje voor verblijfsgasten. Daar lijkt nu geen sprake meer van te zijn. Het nieuwe vakantiepark vervangt het Pop-Up Summer Camp dat de afgelopen jaren in de zomermaanden werd opgetuigd. De werktitel van het project is Ithaka Resort. In een later stadium deelt men ontwerpen en details.



Maximus' Blitz Bahn

Toverland neemt afzienbare tijd ook afscheid van een andere attractie in Wunderwald, namelijk bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Vanwege stijgende onderhoudskosten, aanhoudende technische problemen en een verlaagde capaciteit kiest de directie ter vervanging voor een nieuw attractietype. De sluitingsdatum van de Blitz Bahn is echter nog niet bekend.







