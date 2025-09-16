DierenPark Amersfoort

Twee rode panda's ontsnapt in DierenPark Amersfoort

Dierverzorgers van DierenPark Amersfoort kwamen maandagochtend voor een verontrustende verrassing te staan. Twee rode panda's bleken ontsnapt te zijn. Tijdens een storm raakte het net van het pandaverblijf beschadigd, waarschijnlijk door een afgebroken tak. Daardoor konden de dieren hun onderkomen verlaten.

De ontsnapping vond maandagnacht of -ochtend plaats, bevestigt een woordvoerster van het dierenpark aan Looopings. "Ze zijn allebei naar buiten gekropen. Verzorgers konden de dieren lokaliseren in de bomen." Daarbij zijn ze niet in andere verblijven terechtgekomen. In eerste instantie hoopte men dat de panda's uit zichzelf zouden terugkeren naar hun verblijf.

Eén van de dieren kon vrij snel gevangen worden. Bij de tweede duurde het langer, omdat die hoger in een boom zat. Uiteindelijk waren er toch verdovingen nodig. Dat gebeurde met een lichte dosering, benadrukt de voorlichtster. Specialisten stonden klaar met netten en bezoekers werden op afstand gehouden. "Dat is altijd een heel gecontroleerde situatie, met meerdere experts."



Wakker

Daarna konden de dieren veilig teruggebracht worden naar hun verblijf. "Ze werden snel weer wakker" Rond het middaguur zaten beide panda's weer in hun binnenverblijf. De komende dagen blijven ze daar, in afwachting van de reparatie van het net.



