Efteling

Er staan nieuwe rolstoelen bij Danse Macabre in de Efteling en ze hebben allemaal nummer 13

FOTO'S De Efteling heeft gezorgd voor nieuwe rolstoelen bij Danse Macabre, maar de nummerplaten beloven niet veel goeds. Normaal gesproken worden de hulpmiddelen aangeduid met verschillende cijfers, zodat medewerkers ze uit elkaar kunnen houden. Dat is bij het spookspektakel niet het geval: elke rolstoel heeft nummer 13, het onheilspellende ongeluksgetal.

De rolstoelen zijn beschikbaar voor bezoekers die bijvoorbeeld in een scootmobiel zitten. De wachtrij van Danse Macabre is dankzij het ontbreken van trappen of drempels ook geschikt voor rolstoelgebruikers, maar scootmobielen passen er niet doorheen. De oplossing: bezoekers kunnen indien nodig overstappen naar een kleinere rolstoel.

Op die manier volgen ze wel de volledige wachtrij. Het attractietype van Danse Macabre is niet toegankelijk voor personen die niet zelfstandig kunnen lopen. Zij kunnen echter wel een aparte filmruimte bezoeken, bereikbaar via de reguliere entree. Alle gezelschappen wachten dus gezamenlijk in dezelfde rij.



Begeleider

Binnenkort worden nog andere Efteling-rolstoelen toegevoegd. Dan komen er ook wagens die met de handen bediend kunnen worden. Dat kan bij de huidige varianten niet: er is nu nog een begeleider nodig die de rolstoel voortduwt in de rij. Straks krijgen aan een scootmobiel gebonden bezoekers de kans om de attractie zonder begeleiding te bezoeken.







