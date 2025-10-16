Welkom!
BillyBird Hemelrijk

Video: vuurwerkfinale in Brabants pretpark, met vuurspuwende draak en speciaal gecomponeerde muziek

Vandaag, 15.08 uur

VIDEO Het Brabantse familiepark BillyBird Hemelrijk sluit deze week elke festivaldag af met een nieuwe vuurwerkshow op muziek. De dagelijkse Grand Finale vormt het slotstuk van het Herfstfestival, dat nog tot en met zaterdag plaatsvindt in het park bij Volkel. De productie is ontwikkeld door 4 Seasons Entertainment.

Dat gebeurde onder regie van Pieter Ketelaars, met een voice-over van Nalisia de Wolff. Ook vuurwerkleverancier Caffero en av-bedrijf T3 Live werkten aan het spektakel mee. De show combineert vuurwerk, licht en muziek in een speciaal voor het festival gemaakte soundtrack. Het decor wordt gevormd door de 15 meter hoge klimberg Hemelaya.

Bezoekers kunnen het spektakel bij sluitingstijd vanaf het strand bekijken. Het park blijft open tot 20.00 uur - een uurtje eerder dan voorgaande jaren. "Met deze wijziging willen we gezinnen stimuleren om eerder op de dag te komen", zegt een woordvoerder over die beslissing.

Kindercircus
Naast de finale biedt het Herfstfestival meer extra entertainment, waaronder straattheater, een kinderdisco en een zestig minuten durende circusvoorstelling door Kindercircus Bavaria. Het circus is inmiddels volledig uitverkocht. Verder is er een nieuwe BillyBird Show, waarin mascotte Billy op zoek moet naar verloren kristallen.

Eén van de hoogtepunten is een vuuract met Draak Lucifer en Ridder Drakenhart, bij de Familieachtbaan. Op een speciaal ingericht plein krijgen bezoekers een voorproefje op een nieuwe binnenspeeltuin die momenteel wordt gebouwd bij zusterpark BillyBird Drakenrijk in Noord-Limburg. De vuurspuwende draak komt ook voor in de Grand Finale.



