Walibi Holland

Walibi-achtbaan Eat My Dust is met terugwerkende kracht illegaal: gebouwd zonder natuurvergunning

FOTO'S De familieachtbaan Eat My Dust in Walibi Holland blijkt te zijn gebouwd zonder de benodigde natuurvergunning. De attractie, onderdeel van themagebied Speed Zone Off Road, valt onder twintig bouwprojecten in Flevoland die door een recente uitspraak van de Raad van State plotseling als illegaal worden beschouwd.

Speed Zone Off Road werd in 2023 opgeleverd. Eat My Dust is een 12 meter hoge rollercoaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Het project kwam destijds tot stand dankzij zogenoemd intern salderen: stikstofruimte die vrijkwam bij het verdwijnen van oude activiteiten werd ingezet voor nieuwbouw.

Dat mag sinds eind vorig jaar niet meer. De hoogste bestuursrechter bepaalde dat intern salderen niet langer gebruikt mag worden om een vergunning te omzeilen. Omdat de uitspraak met terugwerkende kracht geldt tot 2020, heeft ook Walibi nu alsnog een natuurvergunning nodig voor Eat My Dust en de rest van Speed Zone Off Road.



Kartbaan

Bij het gebied horen eveneens de interactieve fietscarrousel Wind Seekers, de waterspeeltuin Cooldown, het speeltoestel Play Area, een horecagelegenheid, een toiletgebouw en terrassen. Er werd miljoenen euro's gestoken in de uitbreiding, die gerealiseerd is op de oude plek van een kartbaan.



De provincie Flevoland heeft vijf jaar de tijd om dergelijke situaties recht te trekken, bijvoorbeeld door stikstofruimte vrij te maken. Als dat niet lukt, zou dat in een doemscenario kunnen betekenen dat Speed Zone Off Road weer moet verdwijnen. Voorlopig kunnen de attracties wel gewoon openblijven: een overgangsregeling geldt tot 2030.







