Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Nieuwe making-of-serie op YouTube volgt bouw van Woezel & Pip-pretpark

VIDEO Hoe staat het met de bouw van een nieuw Woezel & Pip-pretpark in het Brabantse Hoogerheide? Dankzij een making-of-serie op YouTube kunnen we de ontwikkelingen op de bouwplaats van Avonturenpark De Tovertuin voortaan op de voet volgen. In de eerste aflevering neemt presentatrice Eva Jonker een kijkje in Vriendjesland, het overdekte entreegebied van het park.

De Tovertuin, een initiatief van Van Hoorne Studios, opent in het voorjaar van 2026. Jonker spreekt met uitvoerend producent Gilles Rousel over de hal, waar de kaartcontrole plaatsvindt én gespeeld kan worden. Rousel spreekt over "3000 vierkante meter aan binnenspeelpret".

Het letterlijke hoogtepunt wordt het Speelfort van hoofdpersonages Woezel & Pip, twee hondjes. Dit speeltoestel van ruim 6 meter hoog, met een glijbaan, een klimtoren en een ballenbak, staat al grotendeels overeind. In het complex realiseert men ook een theater, een darkride, een souvenirwinkel en een horecagelegenheid: Café Jummie.



Trackless voertuig

De darkride draagt de werktitel Overal Vriendjes. Bezoekers nemen plaats in een trackless voertuig voor een vier minuten durend ritje door de wereld van Woezel & Pip, met negen scènes. Over de attractie van fabrikant ETF Ride Systems volgt later nog een aparte aflevering.



In de video van bijna vijfenhalve minuut komen verschillende niet eerder vertoonde ontwerpen voorbij, waaronder van een openluchttheater en een balkon boven de uitgang, waar de parkmascottes het publiek straks uitzwaaien. Het wordt ook mogelijk om met de figuren te eten in drie verschillende restaurants.