Rijksmuseum van Oudheden

Rijksmuseum van Oudheden verandert na sluitingstijd in levensgrote escape room

VIDEO Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wordt komend najaar een levensgrote escape room. Fanatieke puzzelaars kunnen meedoen aan Museum Escape: A Night at the Museum, een grootschalige spelervaring waarbij uitdagingen en historische figuren centraal staan. Maximaal tweehonderd deelnemers verkennen tegelijk het museum in teams van twee tot zes personen.

Deelnemers hebben na sluitingstijd tweeënhalf uur de tijd om een mysterie op te lossen. Het spel draait om de presentatie van de fictieve uitvinding TimeGate, ontwikkeld door TimeLabs. Al snel blijkt dat er iets misgaat en moeten de spelers hun weg vinden door de collectie en het verhaal.

Teams hebben hiervoor hun telefoon, stevige schoenen en een scherp brein nodig. De initiatiefnemers haalden inspiratie uit bestaande escape rooms, maar het concept is breder opgezet: niet de snelste tijd staat centraal, maar het beleven van een bijzondere avond.



Personages

"Het is een meeslepende ontdekkingsreis door het hele museum, waarbij interactie en verrassing centraal staan", zo laat de organisatie weten. Onderweg krijgen bezoekers hulp of aanwijzingen van spelbegeleiders en ontmoeten ze personages die eigenlijk niet in het museum thuishoren.



Tickets kosten 70 tot 80 euro per persoon, voor data tussen eind september en half december. Museum Escape, geschikt voor personen vanaf 12 jaar, duurt van 19.30 tot 22.00 uur, met een afsluitende borrel in het museumcafé. De editie van 2025 vindt plaats in Leiden, maar de organisatie wil het concept later ook naar andere musea brengen.