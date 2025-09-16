Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Rijksmuseum van Oudheden

Rijksmuseum van Oudheden verandert na sluitingstijd in levensgrote escape room

Vandaag, 15.24 uur

VIDEO Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wordt komend najaar een levensgrote escape room. Fanatieke puzzelaars kunnen meedoen aan Museum Escape: A Night at the Museum, een grootschalige spelervaring waarbij uitdagingen en historische figuren centraal staan. Maximaal tweehonderd deelnemers verkennen tegelijk het museum in teams van twee tot zes personen.

Deelnemers hebben na sluitingstijd tweeënhalf uur de tijd om een mysterie op te lossen. Het spel draait om de presentatie van de fictieve uitvinding TimeGate, ontwikkeld door TimeLabs. Al snel blijkt dat er iets misgaat en moeten de spelers hun weg vinden door de collectie en het verhaal.

Teams hebben hiervoor hun telefoon, stevige schoenen en een scherp brein nodig. De initiatiefnemers haalden inspiratie uit bestaande escape rooms, maar het concept is breder opgezet: niet de snelste tijd staat centraal, maar het beleven van een bijzondere avond.

Personages
"Het is een meeslepende ontdekkingsreis door het hele museum, waarbij interactie en verrassing centraal staan", zo laat de organisatie weten. Onderweg krijgen bezoekers hulp of aanwijzingen van spelbegeleiders en ontmoeten ze personages die eigenlijk niet in het museum thuishoren.

Tickets kosten 70 tot 80 euro per persoon, voor data tussen eind september en half december. Museum Escape, geschikt voor personen vanaf 12 jaar, duurt van 19.30 tot 22.00 uur, met een afsluitende borrel in het museumcafé. De editie van 2025 vindt plaats in Leiden, maar de organisatie wil het concept later ook naar andere musea brengen.



Meer nieuws
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be