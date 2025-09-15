Heide Park Resort

Attractie verdwijnt: na 47 jaar is het over en uit voor deze oldtimerbaan

FOTO'S Een 47 jaar oude attractie moet het veld ruimen. Het Duitse pretpark Heide Park neemt afscheid van de klassieke oldtimerbaan Oldtimer-Rundkurs uit 1978. De nostalgische wagentjes hebben deze zomer voor het laatst gereden: het 210 meter lange parcours zal verdwijnen.

De attractie, onderdeel van het entreegebied, was te vinden tussen schommelschip Bounty en de Nostalgiekarussell. Oldtimer-Rundkurs werd destijds gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, die bijvoorbeeld ook verantwoordelijk was voor De Oude Tufferbaan in de Efteling (1984).

Toen enkele jaren geleden bleek dat de oldtimerbaan in het Kaatsheuvelse sprookjespark het einde van de technische levensduur bereikt had, werd geïnvesteerd in een nieuwe variant van een andere attractiebouwer. Heide Park haalt de baan dus volledig weg. Parc Astérix in Frankrijk deed recentelijk hetzelfde.



Pensioen

"Onze klassieke oldtimerbaan is met recht een oldtimer en geniet na ruim 45 jaar trouwe dienst nu van een welverdiend pensioen", valt te lezen op de website van Heide Park. Het is nog niet duidelijk wat ervoor in de plaats zal komen. De laatste nieuwe attractie in het park was griezeldarkride Dämonen Gruft, geopend in 2024.











