Berkenhof Tropical Zoo

Inbraakpoging bij dierenpark in Zeeland: daders slaan op de vlucht

Gisteren, 19.30 uur

FOTO'S Een dierenpark in Zeeland is deze week doelwit geweest van een inbraakpoging. Bij Berkenhof's Tropical Zoo in Kwadendamme forceerden meerdere personen 's nachts een zijdeur. Ze werden echter opgeschrikt door het alarm en gingen er zonder buit vandoor.

Volgens het park leek het er haast op dat de indringers "zo graag onze dieren wilden bekijken" dat ze besloten in te breken. "Ondanks hun enthousiasme zouden we het natuurlijk fijn vinden als al onze bezoekers gewoon overdag de voordeur nemen en niet 's nachts proberen in te breken", valt te lezen op Facebook.

De opmerkingen zijn uiteraard sarcastisch bedoeld: de actie leverde alleen maar schade en overlast op. "Gelukkig zijn ze gevlucht door het alarm, maar de schade en het gedoe blijven bij ons achter", aldus het management.

Politie
De beveiligingsbeelden zijn inmiddels met de politie gedeeld. Het park roept omwonenden en ondernemers op alert te zijn en hun eigendommen goed af te sluiten. "En aan alle inbrekers: blijf gewoon van andermans spullen af."

Berkenhof's Tropical Zoo is een kleinschalig dierenpark gelegen in de buurtschap Langeweegje, in de jaren negentig geopend als vlindertuin. Tegenwoordig vinden bezoekers er een tropische kas met exotische dieren, zoals reptielen, vogels en kikkers. Ook zijn er educatieve attracties zoals een fossielenmijn, een dino-expo en een buitenspeelbos.



