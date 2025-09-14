Duinrell

Gerard Cox (85) overleden, stem uit de Duinrell-klassieker Kwakus Kwebbel Show

Zanger en acteur Gerard Cox is op 85-jarige leeftijd overleden. Voor het Wassenaarse attractiepark Duinrell sprak hij decennia geleden enkele stemmen in voor de klassieke Kwakus Kwebbel Show. Die wordt sinds 1988 op elke openingsdag vertoond. Inmiddels is de computergestuurde poppenshow al tienduizenden keren opgevoerd.

Cox verzorgde de stemmen van de Mol en de Kever. In het verhaal achter de muzikale productie is meneer Mol behoorlijk gepikeerd omdat hij een enorme bult op zijn kop heeft. Hij beschuldigt verschillende insecten dat ze hem gebeten hebben, waaronder de Kever. Uiteindelijk blijkt een vlo de boosdoener te zijn.

Voor de teksten en liedjes was zanger Joost Timp verantwoordelijk. Hij kende Cox en de andere meewerkende artiesten uit het muziekcircuit, waar hij actief was als schrijver en zanger van de popgroep Bloem. "Het was een klein cirkeltje hier in Hilversum", vertelde Timp in 2022 in een aflevering van de Looopings Podcast.



Duyvis

Gerard Cox, die ook actief was als acteur en cabaretier, was ongeneeslijk ziek. Hij besloot zich niet te laten behandelen aan uitgezaaide slokdarmkanker. De geboren Rotterdammer speelde jarenlang de hoofdrol in de tv-serie Toen Was Geluk Heel Gewoon. Hij is ook bekend van bijvoorbeeld de hit 't Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer en reclamefilmpjes van Duyvis.