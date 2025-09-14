Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Nieuwe bioscoopfilm Club van Sinterklaas opgenomen in Efteling-attractie Symbolica

Vandaag, 13.42 uur

FOTO'S Een nieuwe bioscoopfilm over Sinterklaas is deels opgenomen in de Efteling. Vandaag verscheen de trailer van De Club van Sinterklaas Film: Een Dolle Beestenboel. Daarin is te zien dat verschillende scènes zich afspelen in het Kaatsheuvelse attractiepark. Er is onder meer gefilmd in de darkride Symbolica.

In de trailer komen onder meer de decors van het Observatorium en het Botanicum voorbij. De animatronic van tovenaar Almar is afgedekt met een doek. Ook Efteling-mascotte Pardoes wordt buiten beeld gelaten.

Verder zien we de torens van het Paleis der Fantasie, dat eveneens prijkt op de filmposter. Daarnaast is er een muziekclip opgenomen op het Anton Pieckplein, waar voor de gelegenheid een huisje en een podium zijn neergezet. De opnames vonden in het donker plaats, zonder bezoekers.

Goedheiligman
De Club van Sinterklaas ontstond in 1999 als tv-serie. Sinds 2012 wordt jaarlijks een film uitgebracht. Een Dolle Beestenboel, geschreven en geregisseerd door Martijn Koevoets, is vanaf woensdag 1 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen. In België verschijnt de film op woensdag 15 oktober. De rol van de goedheiligman wordt vertolkt door Wilbert Gieske.















Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be