Efteling

Nieuwe bioscoopfilm Club van Sinterklaas opgenomen in Efteling-attractie Symbolica

FOTO'S Een nieuwe bioscoopfilm over Sinterklaas is deels opgenomen in de Efteling. Vandaag verscheen de trailer van De Club van Sinterklaas Film: Een Dolle Beestenboel. Daarin is te zien dat verschillende scènes zich afspelen in het Kaatsheuvelse attractiepark. Er is onder meer gefilmd in de darkride Symbolica.

In de trailer komen onder meer de decors van het Observatorium en het Botanicum voorbij. De animatronic van tovenaar Almar is afgedekt met een doek. Ook Efteling-mascotte Pardoes wordt buiten beeld gelaten.

Verder zien we de torens van het Paleis der Fantasie, dat eveneens prijkt op de filmposter. Daarnaast is er een muziekclip opgenomen op het Anton Pieckplein, waar voor de gelegenheid een huisje en een podium zijn neergezet. De opnames vonden in het donker plaats, zonder bezoekers.



Goedheiligman

De Club van Sinterklaas ontstond in 1999 als tv-serie. Sinds 2012 wordt jaarlijks een film uitgebracht. Een Dolle Beestenboel, geschreven en geregisseerd door Martijn Koevoets, is vanaf woensdag 1 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen. In België verschijnt de film op woensdag 15 oktober. De rol van de goedheiligman wordt vertolkt door Wilbert Gieske.































