Ravensburger Spieleland

Wereldprimeur voor Duits pretpark: trackless darkride in voormalige wildwaterbaan, indoor én outdoor

VIDEO In Duitsland is een opzienbarende nieuwe attractie geopend die rechtstreeks gebaseerd is op een klassiek bordspel. Aan de Bodensee bevindt zich Ravensburger Spieleland, een familiepretpark rond spellen en speelgoed van de gelijknamige uitgever. Het park presenteerde onlangs de allereerste attractie ter wereld rond het populaire detectivespel Scotland Yard.

Ravensburger is in Nederland en België vooral bekend van bordspellen en puzzels. Van Scotland Yard zijn wereldwijd al meer dan acht miljoen exemplaren verkocht. In het spel proberen deelnemers samen Mister X te ontmaskeren, die zich via taxi's, bussen en metro's door Londen verplaatst. Het pretpark heeft dat concept nu vertaald naar een trackless darkride waarin bezoekers zelf detectives worden.

De nieuwe attractie vervangt de wildwaterbaan Billy Biber's Alpine Rafting, die in september 2024 na bijna twintig jaar sloot. Een deel van de oude vaargeul is behouden gebleven en verwerkt in het parcours. Waar vroeger ronde boten door het water stroomden, rijden nu zelfrijdende voertuigen door indoor en outdoor scènes die Londen moeten voorstellen.



Aufwind Rides

Voor de techniek werd de Duitse fabrikant Aufwind Rides ingeschakeld. De firma ontwikkelde een railloos ritsysteem dat uniek is in de pretparkwereld. Vooraf geprogrammeerde karretjes voor zes personen, uitgerust met vierwielaandrijving, bewegen autonoom over een traject van ongeveer 400 meter. Opvallend is dat de voertuigen onderweg zelfs een afdaling maken: bijzonder voor een trackless darkride.



De acht minuten durende ervaring voert passagiers langs verschillende Londense locaties, waaronder de metro, een achtervolging over de Theems en straten vol rook, lichtflitsen en graffiti. Wagens kunnen niet alleen vrij rondrijden, maar ook stilvallen om speciale effecten te activeren, zoals draaischijven, videoprojecties en hologrammen.



Interactieve elementen

Dankzij interactieve elementen in de voertuigen kan iedere rit een ander verloop krijgen. In totaal wordt gebruikgemaakt van 24 projectoren, 26 audiokanalen en diverse showeffecten, zoals mist, wind en water. De capaciteit ligt rond de vierhonderd gasten per uur. Kinderen vanaf 6 jaar mogen mee, mits begeleid door een volwassene. Zij kunnen nu reallife ervaren hoe het is om Mister X op de hielen te zitten.



Volgens directrice Sieglinde Nowack was de verouderde waterbaan dringend aan vervanging toe. Met de komst van Scotland Yard wil Ravensburger Spieleland zich naar eigen zeggen onderscheiden met een wereldprimeur, die nauw aansluit bij de merkidentiteit van het park. De bestemming, geopend in 1998, verwelkomt jaarlijks zo'n 460.000 bezoekers.