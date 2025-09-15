Efteling

Efteling en Coca-Cola willen grondwatertekort aanpakken met nieuw project

De Efteling en Coca-Cola gaan samen grondwater besparen door gezuiverd water terug te geven aan de natuur. Op het terrein van het attractiepark in Kaatsheuvel worden de vennen vergroot en het waterpeil verhoogd, zodat jaarlijks honderden miljoenen liters in de bodem kunnen infiltreren. Eén van de vijvers wordt bijna drie keer zo groot.

Ook kan de opslag in droge zomers dienen als buffer om vijvers en beplanting in het park op peil te houden. Het project, dat in 2027 afgerond moet zijn, moet de dalende grondwaterstand in Brabant helpen herstellen. Volgens berekeningen kan het systeem tussen de 500 en 600 miljoen liter water per jaar laten wegzakken in de grond.

Dat water komt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel, waar afvalwater van het park, de verblijfsaccommodaties en de omgeving wordt gezuiverd. Een deel stroomt via een pijpleiding naar de Efteling en wordt daar nogmaals gefilterd voordat het in de vennen belandt. Het bestaande systeem, dat eind vorige eeuw werd ingevoerd en de naam Klaterwater kreeg, wordt daarvoor verder uitgebreid.



Natuurmonumenten

The Coca-Cola Company pompt in het Brabantse Dongen jaarlijks 800 miljoen liter grondwater op. De fabrikant zegt met dit soort initiatieven te willen zorgen dat dezelfde hoeveelheid wordt teruggegeven aan de natuur. Het bedrijf investeert al in projecten van Natuurmonumenten die 300 miljoen liter opvang en infiltratie opleveren.



Met de uitbreiding in de Efteling moet de doelstelling volledig worden gehaald. De afronding valt samen met het 75-jarig bestaan van de Efteling en 70 jaar Coca-Cola in Dongen. De provincie Noord-Brabant spreekt van een nuttige bijdrage aan het herstel van de grondwaterstand, al is het effect relatief beperkt: voor een echte balans is een veelvoud aan maatregelen nodig.



Krachtenbundeling

Gedeputeerde Saskia Boelema noemt de samenwerking "een inspirerend voorbeeld van krachtenbundeling" en wijst erop dat het project ook bijdraagt aan de provinciale ambitie om verdroging tegen te gaan. Het frisdrankbedrijf wijst beschuldigingen van greenwashing van de hand door te stellen transparant te werken en zich te laten controleren door onafhankelijke partijen.



Ook de Efteling benadrukt belang te hebben bij een structurele oplossing voor grondwaterproblemen. "We weten inmiddels dat ons natuurlijke landschap, inclusief vijvers en plassen, van grote waarde is voor de beleving van onze bezoekers", zegt directeur Fons Jurgens. "Daarom willen we deze omgeving behouden én verrijken voor de komende generaties."



