Attractiepark Toverland

Toverland vernieuwt officiële app: tickets koppelen en persoonlijke acties

Attractiepark Toverland komt met een vernieuwde versie van de officiële park-app. Het Limburgse pretpark belooft een frisse uitstraling, uitgebreidere functies en een betere gebruikservaring. Zo kunnen bezoekers voortaan inloggen met een persoonlijk Toverland-account en toegang regelen via de app door tickets of abonnementen toe te voegen.

"Er is gekozen voor een vernieuwde, frisse look and feel, met een nieuw navigatiemenu inclusief zoekfunctie", legt een woordvoerder van Toverland uit. "Daarnaast kunnen tickets en abonnementen worden toegevoegd en is er de mogelijkheid om tegoed op je abonnement te zetten."

Abonnementhouders krijgen via de app toegang tot persoonlijke berichten en acties. Ook kunnen zij hun pas digitaal scannen, verlengen of opwaarderen. "We hopen hiermee de app op zo'n manier in te zetten dat een bezoek aan Toverland gemakkelijker wordt en gasten op de hoogte blijven van alles wat er speelt", aldus de voorlichter.



Gefaseerd

De vertrouwde functies blijven bestaan: zo bevat de applicatie nog steeds een plattegrond met actuele wachttijden. De update wordt gefaseerd uitgerold om eventuele bugs op tijd te signaleren, dus nog niet iedereen zal de nieuwe versie direct zien. Toverland werkte opnieuw samen met softwarebedrijf 51North uit Sittard.



