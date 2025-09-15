Scare Me

Instituut vol onheilspellende experimenten: Scare Me Almere opent nieuw spookhuis Acid Asylum

VIDEO Horrorbeleving Scare Me in Almere presenteert dit najaar een nieuw spookhuis met de naam Acid Asylum. Bezoekers betreden een berucht instituut, gebouwd in 1920. Daar vinden volgens het achtergrondverhaal al twintig jaar vreemde en onheilspellende experimenten plaats, onder leiding van dokter Rijnaard.

Waaghalzen mogen niet zomaar naar binnen: ze ondergaan eerst een uitgebreide intake, waarbij zusters een vragenlijst doornemen. Vervolgens zijn ze getuige van één van de experimenten van de dokter. Dat loopt uiteraard niet goed af: al snel ontdekken de gasten dat het instituut het toneel is van duistere Russische staatsproeven.

"Wetenschap en waanzin komen steeds dichter bij elkaar", luidt de omschrijving. Scare Me bestaat sinds 2015. Op een industrieterrein in Almere Haven realiseerde initiatiefnemer Perry Mulder zijn eigen halloweenfestival, waar jaarlijks enkele tientallen acteurs vrijwillig aan meewerken.



Wijzigingen

Tien jaar na de start bestaat het evenement uit vijf spookhuizen. Naast Acid Asylum zijn dat Maga Rapta, Ship of Souls, The Mansion en Writers' Block. Verder is er een interactieve arena met bloeddorstige clowns: Kill It - The Final Game. Acid Asylum vervangt het oude haunted house Baku. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd bij Ship of Souls en Writers' Block.



Eén van de kenmerken van Scare Me is dat groepen de ervaringen alleen ondergaan: er is geen sprake van polonaises in de spookhuizen, zoals in veel pretparken. Tickets kosten online 37,95 euro en aan de kassa 45 euro.



Vrijdag en zaterdag

Na een introductieweekend in september, waar met name influencers en verslaggevers aanwezig waren, is Scare Me elke vrijdag en zaterdag geopend tussen 24 oktober en 22 november, van 19.30 tot 23.00 uur. De spookhuizen openen om 20.00 uur, de wachtrijen gaan om 22.45 uur dicht.