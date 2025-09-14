Rivoli Rotterdam

Klimbeleving Attractiepark Rotterdam moest dicht na ruzie over huurkosten: 'Hele dure les'

FOTO'S Het Rotterdamse pretpark Rivoli - voorheen Attractiepark Rotterdam - lijkt ten dode opgeschreven, maar in 2023 opende er al wel een attractie op het terrein. Toen werd de overdekte klimervaring Spider City in gebruik genomen. Enkele maanden later gingen de deuren alweer dicht, zonder uitleg. Nu blijkt dat er een rechtszaak heeft plaatsgevonden tussen pretparkbaas Hennie van der Most en Spider City-eigenaar Ernst-Jan Swarte.

Van der Most sloot destijds een overeenkomst met het bedrijf om toch wat geld binnen te krijgen in afwachting van de opening van zijn pretpark. Het merk Spider City is onderdeel van Fun Forest, bekend van klimbossen in Almere, Amsterdam, Rotterdam en Venlo. De firma huurde twee verdiepingen in het hoofdgebouw van het park.

Daar werd een nieuw klimconcept geïntroduceerd. In zes maanden tijd kwamen er 12.000 bezoekers, zo bericht het AD, maar uiteindelijk ontstonden er verschillende problemen. Zo bleek het pand nauwelijks te verwarmen, waardoor het 's winters 2 graden was. Bovendien ontstond onenigheid over welk deel voor Spider City bedoeld was.



Vertrouwen

Van der Most wil niets weten van huurkorting, met als gevolg dat Spider City na een half jaar alweer dicht ging. "De financiële middelen waren op en ook het vertrouwen in de samenwerking met Van der Most", laat Swarte weten aan het AD. In de rechtszaak die erop volgde, eiste Van der Most dat Swarte de volledige huur alsnog betaalt.



De rechtbank heeft die eis afgewezen. Swarte: "Het was een hele dure les, die mij zakelijk en ook privé veel heeft gekost. Plus een flinke deuk in mijn vertrouwen." Na de breuk zijn de decors van Spider City nooit afgebroken: het volledige interieur staat nog overeind, inclusief alle klimtoestellen. De ruimte is zelfs onderdeel van de wekelijkse rondleidingen die tegenwoordig worden gegeven op het bouwterrein.























