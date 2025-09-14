Welkom!
Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren trakteert gezin op verrassingspakket na hachelijke momenten in attractie

Vandaag, 12.54 uurBeeld: @rinkootjes e.a.

Kinderpretpark Julianatoren heeft een gezin getrakteerd op een verrassingspakket na een incidentje bij een attractie. Dat is te zien in een filmpje op TikTok. De videomaker spreekt over een "ernstige fout met de helikopterattractie": een meisje maakte een ritje zonder dat het veiligheidspoortje van de gondel gesloten was.

Het TikTok-gezin, dat zichzelf de Rinkootjes noemt, trok na het voorval aan de bel bij het Apeldoorns attractiepark. Dat resulteerde in een pretpakket met knuffels van mascottes Jul en Julia de Muis én een gratis gezinsabonnement, ter compensatie van de schrik. De presentjes vielen in de smaak.

"Hartstikke bedankt voor dit verrassingspakket", staat in de beschrijving onder de video. "Het jaarabonnement gaat volgend seizoen zeker goed gebruikt worden, de twee knuffels zijn al strak in de armen gesloten. Nogmaals bedankt en tot snel, we maken er een gezellig feestje van."

Monorail
De attractie in kwestie, Jul's Helikopterbaan, is een hangende monorail met een lengte van circa 250 meter. Op decoraties prijkt de afkorting JLM, afgeleid van vliegmaatschappij KLM. Het parcours loopt onder meer langs de Carrousel, Kabouterwonderland, de Trampolines en de Olifantenmolen.

