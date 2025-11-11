Europa-Park Resort

Nieuw westernhotel Europa-Park is vanaf vandaag te boeken

Europa-Park opent vandaag de reserveringen voor een nieuw themaverblijf in westerngebied Silver Lake City. Het hotel, dat Riverside Western Lodge heet, verwelkomt op donderdag 18 juni 2026 de eerste gasten. De accommodatie ligt aan de rand van Silver Lake City, recht tegenover de hoofdparkeerplaats van het Duitse attractiepark.

Het complex telt 119 kamers, waaronder zes luxe varianten. Daarnaast komt er een apart Children's House Little Heroes met vijf ruimtes voor families, bedoeld voor kinderen die een ernstige ziekte hebben overwonnen en hier kosteloos kunnen bijkomen met hun gezin. Het ontwerp sluit aan op de houten gevels en saloons van het omliggende cowboystadje.

Wie hier blijft slapen, kan lopend naar de hoofdentree van Europa-Park: vijf minuten over een pad dat Silver Lake City met het park verbindt. Parkeren in het bijbehorende parkeerdek is inbegrepen en ontbijt maakt deel uit van de kamerprijs. Tickets voor Europa-Park en waterwereld Rulantica kunnen bijgeboekt worden.



Tweede fase

Het westerngebied wordt in stappen uitgebreid. In mei openden al 36 Western Houses, 68 caravanplekken, een minigolfbaan, een grote speeltuin en twee horecalocaties: buffetrestaurant Diner Station en de Wild Horse Bar. Het nieuwe westernhotel vormt de tweede fase. Verder volgen nog een brouwerij, fietsverhuur en een nieuwe locatie voor VR-attractie Yullbe Go.



Silver Lake City beschikt ook over een zwemmeer, kampvuurplekken, tennisvelden en een shuttlebus die het gebied verbindt met de Europa-Park-hotels, waterpark Rulantica en andere plekken in Rust. Gasten kunnen eveneens terecht bij winkels, een kiosk, een wasserette, een apotheekautomaat en een pinautomaat. Kleine huisdieren zijn tegen betaling welkom, behalve in de restaurants.



Afzonderlijk resort

Met de toevoeging van het hotel groeit de totale capaciteit van Silver Lake City naar ruim tweeduizend overnachtingsplekken. De Riverside Western Lodge moet het nieuwe hart worden van het wildwestgebied, dat zich inmiddels ontwikkelt tot een afzonderlijk resort binnen Europa-Park.



