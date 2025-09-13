Rivoli Rotterdam

Einde lijkt in zicht voor Rivoli: Van der Most wil Rotterdams pretpark verkopen wegens geldnood

FOTO'S Rivoli Rotterdam, eerder Attractiepark Rotterdam, lijkt roemloos ten onder te gaan. Terwijl initiatiefnemer Hennie van der Most voor de buitenwereld de schijn ophoudt dat hij druk bezig is met de laatste loodjes, wordt de kans dat het Rotterdamse pretpark opengaat alsmaar kleiner. Naast een aanhoudend conflict met de gemeente over de erfpacht spelen er grote financiële problemen. De ondernemer heeft het park eerder dit jaar te koop aangeboden.

Dat blijkt uit een reconstructie van het AD. Al in maart gaf Van der Most tegenover de gemeente Rotterdam toe dat het niet meer zou lukken om het attractiepark op eigen kracht af te maken. Daarom ging hij in gesprek met een partij die het park wilde kopen. Er is al een intentieovereenkomst getekend. Mede door alle negatieve media-aandacht dreigt de koper echter af te haken.

Van der Most wil dat de gemeente de erfpachtovereenkomst - die vooralsnog loopt tot 2030 - verlengt, zodat Rivoli toekomstperspectief krijgt. Dat ziet de gemeente echter niet zitten, gezien alle loze beloftes die de eigenaar eerder deed: hij heeft de opening inmiddels al talloze keren moeten uitstellen. Alleen als het lukt om het attractiepark dit jaar volledig te openen én een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid gunstig uitpakt, wil het gemeentebestuur erover nadenken.



Vergunningen

Van een opening is nog lang geen sprake. Naast onvoltooide bouwwerkzaamheden ontbreken nog veel vergunningen voor attracties en brandveiligheid. Van der Most geeft aan dat het zonder nieuw erfpachtcontract extreem lastig is om de mogelijke koper te overtuigen.



Gesprekken met die partij zouden nog steeds lopen. De pretparkbaas verkocht de afgelopen jaren meerdere van zijn bedrijven om de bouw van Rivoli te kunnen bekostigen. Van der Most stak tot nu toe naar eigen zeggen 50 miljoen euro in het project. Ondertussen is de bodem van de schatkist bereikt: het geld is op. Zonder koper kan Rivoli vermoedelijk niet afgebouwd worden.



Heel teleurgesteld

Van der Most lijkt zelf ook in te zien dat de kans op een goede afloop steeds kleiner wordt. Hij is minder stellig geworden in zijn beweringen over een naderende opening, al houdt de Twentse zakenman naar eigen zeggen hoop. "Als het mislukt, ben ik heel teleurgesteld in de gemeente Rotterdam", liet hij optekenen.



Hennie van der Most begon in 2012 aan het Rotterdamse pretparkproject, na eerdere successen als Speelstad Oranje in Drenthe en het ombouwen van een Duitse kerncentrale tot pretpark. Hij beloofde aanvankelijk dat het nieuwe park in 2015 zou openen, maar al snel kwamen er tegenslagen. Dertien jaar na dato is het voorlopige eindresultaat behoorlijk schamel: op het terrein staan vooral tweedehands kermisattracties.







