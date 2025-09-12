Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft voorproefje op nieuwe lichteffecten bij Hyperspace Mountain

VIDEO Disneyland Paris heeft een nieuw lichtplan ontwikkeld voor één van de belangrijkste blikvangers in het resort: de koepel van achtbaan Hyperspace Mountain. Het project, ter ere van het dertigjarig bestaan van de populaire attractie, werd in juni aangekondigd. Vandaag deelt Disney beelden van het testen van de nieuwe lichtinstallatie.

Na maanden van voorbereidingen en weken van programmeren zal het nieuwe lichtontwerp vanavond - vrijdag 12 september - te zien zijn voor bezoekers. Meer dan 640 armaturen zijn vervangen. Daarvoor is meer dan 17 kilometer aan bekabeling gebruikt. In totaal omvat de nieuwe installatie zo'n 48.000 lichtpunten.

Dat biedt nieuwe mogelijkheden: Disney spreekt over "verbluffende lichteffecten". "Deze upgrade zal een adembenemende ervaring opleveren, niet alleen voor passagiers aan boord van Star Wars Hyperspace Mountain, maar ook voor alle gasten van Discoveryland." Aan het schilderen van het majestueuze dak wordt nog gewerkt.