Duinrell

Duinrell heeft tegenwoordig een vip-service, maar die is niet voor iedereen beschikbaar

Duinrell maakt tegenwoordig gebruik van een vip-service. Onder de noemer Duinrell VIP worden sommige gasten van het vakantiepark extra in de watten gelegd. De service is echter niet te boeken: het gaat om een extraatje voor de meest luxe accommodaties in het Wassenaarse resort.

Duinrell VIP bestaat sinds afgelopen jaar, maar tot nu toe kwam het concept niet in de publiciteit. "Het is geen product dat te koop is", bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Gasten die in onze meest luxe accommodaties verblijven, ontvangen we apart: ze hoeven niet zelf in te checken en we begeleiden ze persoonlijk naar hun accommodatie."

Bovendien kunnen vip-gasten gebruikmaken van een apart telefoonnummer én gratis bagageopslag bij aankomst en vertrek. De service is "echt bedoeld als een geste naar onze gasten". Op dit moment is Duinrell VIP vaak beschikbaar voor verblijfsgasten van de groepsaccommodaties Oranjerie en Residence, geschikt voor respectievelijk veertien en zestien personen.



Voorrang

Wie geselecteerd is voor Duinrell VIP, krijgt daar per e-mail een melding van. Daarin wordt gesproken over "exclusieve voordelen en services", zoals voorrang bij het inchecken. "Zo houd je meer tijd over om te genieten van alles wat Duinrell te bieden heeft!" De ontvangst vindt links van de receptie plaats.