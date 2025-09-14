Welkom!
Efteling

Automobilisten snapten het niet: nieuwe borden moeten verkeersstroom naar Efteling verbeteren

Vandaag, 11.50 uurBeeld: Eric Rovers

Op de Europalaan in Kaatsheuvel worden deze maand de matrixborden vervangen door exemplaren waarop voortaan duidelijk het woord Efteling prijkt. Daarmee hopen de gemeente Loon op Zand en het attractiepark dat automobilisten beter gebruikmaken van alle rijstroken richting de entree.

Sinds 2017 regelt de Efteling zelf de verkeersstroom op de Europalaan, waarbij het aantal rijbanen naar of van het park kan worden aangepast aan de drukte. In de praktijk blijkt echter dat de meest rechtse rijstrook richting het park nauwelijks wordt benut, omdat veel bestuurders denken dat deze naar het dorp leidt.

Alle drie de banen komen echter uit bij de parkeerplaats van het pretpark. Volgens wethouder Tonny Meulensteen gaat daardoor onnodig veel wegcapaciteit verloren. Hij verwacht dat de nieuwe aanduidingen leiden tot een snellere doorstroming en geen nadelige gevolgen hebben voor inwoners van Kaatsheuvel.

Bekostigd
De werkzaamheden zijn bekostigd door de Efteling. Daarnaast laat de gemeente een extern onderzoek uitvoeren naar de verkeersafwikkeling rond het park, nu ook de nieuwe rotonde bij de Horst in gebruik is genomen.

