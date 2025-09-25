Duinrell

Duinrell maakt sluitingsdatum van iconische Kikkerachtbaan bekend: afscheidsweekend met activiteiten

FOTO'S Wie nog een ritje wil maken in de bekende Kikkerachtbaan van Duinrell, moet er snel bij zijn. Het Wassenaarse attractie- en vakantiepark sluit de geliefde familieachtbaan op zondag 9 november. In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 november vindt een speciaal afscheidsweekend plaats.

Op het programma staan verschillende extra activiteiten om het bijzondere moment kracht bij te zetten, waaronder een Kikkerachtbaan-quiz en een actie waarmee achtbaanwielen gewonnen kunnen worden. Medewerkers delen oorkondes en pins uit. Op zondag sluit de wachtrij van de attractie om 16.30 uur, om de verwachte drukte in goede banen te kunnen leiden.

De allerlaatste publieke rit vindt plaats om 17.00 uur. Daarvoor wordt een loting in het leven geroepen. Wie een ticket heeft gekocht voor zondag 9 november, doet automatisch mee. "Op zondagochtend ontvangen de winnaars een persoonlijke e-mail met daarin een apart e-ticket", laat Duinrell weten. "Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om onderdeel te zijn van dit historische moment."



600.000 kilometer

De Kikkerachtbaan opende in 1985. Per rit kunnen maar liefst veertig personen mee. Ze leggen dan twee keer 360 meter af. Naar schatting verwelkomde de attractie in de afgelopen veertig jaar maar liefst 24 miljoen passagiers. De trein legde meer dan 600.000 kilometer af. Dat betekent dat de Kikkerachtbaan in totaal ongeveer vijftien keer de volledige aarde rond kon gaan.



"Hoewel het afscheid van de Kikkerachtbaan ons aan het hart gaat, zorgen we voor een feestelijke sfeer", zegt algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. "Voor veel Nederlanders was de Kikkerachtbaan de allereerste achtbaan ooit. We geven deze evergreen het waardige afscheid dat hij verdient."



Enkele verschillen

Nostalgici hoeven niet te vrezen dat de Kikkerachtbaan straks helemaal verleden tijd is. Komende winter realiseert Duinrell een nieuwe familieachtbaan met dezelfde naam, van de originele fabrikant: de firma Zierer uit Duitsland. "Kenners zullen straks enkele verschillen opmerken, maar het familiegevoel blijft hetzelfde", aldus Van Zuylen van Nijevelt.



Na het afscheidsweekend voor publiek vertrekt de kikkertrein op maandagochtend rond 10.00 uur voor de laatste keer. Dan nemen Duinrell-medewerkers van het eerste uur plaats in de karretjes: de Kikkerachtbaan zal worden gevuld met personeelsleden die het langst voor Duinrell werkzaam zijn.



Winter

Meer details over de nieuwe baan worden komende winter bekendgemaakt. Duinrell houdt fans op de hoogte met bouwupdates op social media.















