Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Politieke partij Leefbaar Rotterdam vindt dat directeur Blijdorp te veel verdient

De fractie van Leefbaar Rotterdam zet vraagtekens bij het salaris van de directeur van Diergaarde Blijdorp. Uit de jaarrekening over 2024 blijkt dat de inmiddels vertrokken topman Erik Zevenbergen een beloning ontving van 192.000 euro. Hoewel dat bedrag onder de wettelijke WNT-norm valt, noemt de partij het verschil met de vrijwillig opererende raad van toezicht "moeilijk uitlegbaar".

Volgens Leefbaar zou een directeur van het Rotterdamse dierenpark niet meer moeten verdienen dan een Rotterdamse wethouder. De kritiek komt op een moment dat de dierentuin stevige verliezen noteert. Over 2024 werd een tekort van bijna 5,5 miljoen euro geboekt. Ook de cijfers over 2023 moesten worden aangepast.

Een eerder gemeld verlies van 60.000 euro bleek uiteindelijk 1,7 miljoen euro te zijn. De correctie kwam voort uit een fout bij de verwerking van de bestemmingsreserve. Daarnaast wijst de lokale partij op bestuurlijke onrust. Ex-directeur Zevenbergen kondigde in mei 2025 zijn vertrek per 1 september aan, maar stapte in werkelijkheid al eerder op.



Stadsbestuur

Eind november 2024 wees de raad van toezicht al een interim-financieel directeur aan, gevolgd door een externe organisatieadviseur die sinds mei dit jaar als interim-directeur fungeert. Leefbaar Rotterdam heeft het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken.



De partij wil onder meer weten waarom het verlies over 2023 zo laat is bijgesteld, of de accountant hierop is aangesproken en of de oud-directeur nog recht heeft op een deel van zijn beloning. Ook pleit de fractie voor een passende vergoeding voor leden van de raad van toezicht, zodat verantwoordelijkheid en kwaliteit beter worden geborgd.



