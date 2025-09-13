Efteling

Gert Verhulst grapt over overnemen Efteling: 'We hebben een bod gedaan, maar het was te laag'

VIDEO Wordt de Efteling binnenkort Plopsaland Holland? Die vraag kreeg Gert Verhulst afgelopen week voorgeschoteld bij de perspresentatie van een kerstshow waarvoor de Efteling en Studio 100 de handen ineen hebben geslagen. Smaakt de opzienbarende samenwerking wellicht naar meer?

In gesprek met De Melkherberg Podcast laat de beroemde Vlaamse presentator, zanger en ondernemer merken dat een overname geen serieuze mogelijkheid is: hij deed de vraag af met een grap. "Mogen wij hopen op een Plopsa Kaatsheuvel?", wilde de interviewer weten. "Zit er een overname in de pijplijn, nu jullie toch zo'n mooie samenwerking hebben?"

Verhulst daarop, met een knipoog: "We hebben een bod gedaan, maar het was te laag." De Efteling B.V. is volledig eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling: de winst wordt deels geïnvesteerd in het park en deels afgedragen aan de stichting. Vandaag de dag zou het park wellicht 1 tot 2 miljard euro waard kunnen zijn.



Omzet

Eén van de stokpaardjes van de directie is echter dat het attractiepark nooit verkocht mag worden, zelfs niet voor gigantische bedragen. Zolang de financiën op orde zijn, is een overname dus geen realistische optie. In 2024 behaalde de Efteling een omzet van meer dan 300 miljoen euro met een netto bedrijfsresultaat van 36,8 miljoen euro.



De Plopsa Group heeft wel ervaring met overnames in Europa. Zo ontstond Plopsaland Belgium uit het voormalige Meli-Park, werd Plopsaland Ardennes overgenomen van Télécoo en kwam Plopsaland Deutschland voort uit de aankoop van Holiday Park. Ook in Nederland werd eerder gespeculeerd over interesse in parken als Duinrell en Drievliet, al leidde dat niet tot een deal.