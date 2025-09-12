Phantasialand

Weer kritiek op uitbreidingsplannen Phantasialand: zorgen over overstromingen

De omstreden uitbreidingsplannen van Phantasialand in Brühl leiden opnieuw tot weerstand. Verschillende natuur- en klimaatorganisaties waarschuwen voor ingrijpende gevolgen als het attractiepark de naastgelegen eendenvijver en het omliggende bosgebied bebouwt. Tegenstanders vrezen niet alleen voor aantasting van natuur, maar ook voor meer geluidsoverlast, verkeer én overstromingen.

Woordvoerder Stephan Stübner van belangengroep Klimabündnis Brühl zegt dat veel inwoners zich niet realiseren welke risico’s een uitbreiding met zich meebrengt. De alliantie organiseerde de afgelopen maanden meerdere wandelingen en een paneldiscussie om het verzet kracht bij te zetten.

Hij wijst op het gevaar van bodemverdichting: bij zware regenval kan water sneller naar beneden stromen vanaf de heuvelrug bij Brühl, waardoor beken de massa niet meer verwerken en woonwijken onder water dreigen te lopen. Volgens Stübner zorgt zelfs de bestaande busparkeerplaats van anderhalve hectare al voor problemen bij hevige regen.



Verwoest

"We vinden Phantasialand een goede zaak, maar we willen geen biotoop verwoest zien worden", benadrukt hij. Ook Uwe Schölmerich, voorzitter van de adviesraad voor natuurbehoud in Rhein-Erft, spreekt zich fel uit tegen de plannen. Hij wijst op de ecologische waarde van het bos rond de vijver, waar inmiddels tachtig jaar oude beuken groeien.



Zelfs als er compensatiegebieden zouden komen, is het volgens hem onzeker of dezelfde soorten zich daar vestigen. "We moeten elke hectare bos beschermen die regenwater koelt en vasthoudt", aldus Schölmerich.



Nieuwe banen

Phantasialand houdt zelf vast aan de uitbreidingsplannen. Het park zegt de extra ruimte nodig te hebben om op lange termijn concurrerend te blijven. Daarbij belooft het meer dan achthonderd nieuwe banen te creëren. Volgens het management komen zorgen over wateroverlast en natuurbescherming vanzelfsprekend aan bod in het officiële planningsproces.