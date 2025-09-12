Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren opent tijdens Halloween de poorten van De Griezelschool

VIDEO Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn viert Halloween dit jaar met een nieuw thema: De Griezelschool. Van zaterdag 4 oktober tot en met zondag 2 november 2025 worden bezoekers ondergedompeld in shows, walkthroughs en andere activiteiten die in het teken staan van heksen, vampiers, spoken en weerwolven. Kinderen kunnen onderweg een Griezeldiploma verdienen.

In de activiteiten en shows zijn de vaste parkfiguren Jul, Julia, Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin en Cas de Ranger te zien. Zo is er Jul's Schrik Academie, waar kinderen leren hoe ze anderen kunnen laten schrikken. Wie Julia's Heksenpad betreedt, ontdekt hoe het mogelijk is om een heks te worden, met een toverdrankje en een spreuk.

Verder komt er een Trick or Treat-route, terwijl de toren van het park tijdelijk wordt omgedoopt tot Draculatoren. Daarnaast realiseert men vier verschillende walkthroughs: Het Griezelkerkhof, De Vrolijke Spookjes, De Pompoenenmarkt en Fiësta de los Muertos.



Onderdeel gemist

Het programma wordt aangevuld met shows als Julia's Heksenshow, Cas de Ranger's Weerwolfshow en Jul's Griezelfeest. Ook kunnen bezoekers kijken naar een nieuwe theatershow, Jul & Julia en De Griezelschool, waarin de personages ontdekken dat hun diploma toch nog niet compleet is: ze hebben het onderdeel griezelspreuken gemist.



Door mee te doen aan de voorstellingen en walkthroughs verzamelen kinderen stempels waarmee ze stap voor stap toewerken naar hun eigen Griezeldiploma. Als opwarmer voor het evenement verschijnt op maandag 22 september een speciale halloweenfilm op YouTube, met dezelfde titel als de theatershow: Jul & Julia en De Griezelschool.