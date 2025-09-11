Movie Park Germany

Twee nieuwe horrorattracties in Movie Park Germany: Blood Moon Trailer Park en Horror Lab

FOTO'S Blood Moon Trailer Park en Horror Lab zijn de namen van nieuwe horrorattracties in Movie Park Germany. De 27e editie van het populaire Halloween Horror Festival staat in het teken van twee nieuwe belevingen. Vandaag onthult het Duitse pretpark het volledige programma van het evenement.

Voor het eerst in de geschiedenis biedt het park in totaal negen spookhuizen en walkthroughs. De zeven bestaande horrorervaringen Circus of Freaks, The Slaughterhouse, Secrets of St. Elmo, Hell House, Final Stop, Murder Museum en A Quiet Place keren terug. Men neemt wel afscheid van The Curse of Chupacabra.

Hillbilly Town, de scare zone bij vrijevaltoren The High Fall, wordt uitgebreid. Hier bevindt zich ook de betaalde walkthrough Blood Moon Trailer Park: een plaats die volgens het achtergrondverhaal al sinds de jaren zeventig verlaten is. "Officieel vanwege stroomuitval, officieus vanwege vreemde gebeurtenissen", aldus Movie Park.



Verdwijning

Toen youtubers er onlangs een nachtje wilden doorbrengen, werden ze belaagd door "een gedegenereerde bloedlijn die van generatie op generatie gemuteerder, gekker en wreder werd". Sinds hun verdwijning waarschuwen de autoriteiten dat niemand het trailerpark mag betreden tijdens een bloedmaan.



Voor de decors van Blood Moon Trailer Park is de Duitse firma Deko- und Ideenwerk verantwoordelijk. Op een terrein van 900 vierkante meter verschijnen "meerdere begaanbare campers en authentieke Amerikaanse stacaravans".



Snoepmerk

Verder wordt een nieuw spookhuis gebouwd in het Event Center, gesponsord door het Duitse snoepmerk Ahoj-Brause. Het haunted house, ontwikkeld in samenwerking met leverancier IMAmotion, gaat Horror Lab heten. Bezoekers kunnen zich opmaken voor "een fabrieksrondleiding die ze nooit meer zullen vergeten".



Daarbij ontdekken ze de oorsprong van het Ahoj-Brause-snoep. "Een recept dat beter geheim had kunnen blijven, want hier worden bezoekers proefpersonen van zeer experimenteel aandoende mengsels." Het spookhuis zal naar verwachting pas het tweede weekend van het festival af zijn, op vrijdag 3 oktober.



Drums of Doom

Illusionist Christian Farla produceert de show Unhallowed 2 - The Freak Show Straight Out of Hell, tegen betaling te zien in Studio 7. Bij achtbaan Iron Claw wordt de dans-, vuur- en drumshow Drums of Doom vertoond. Verder zorgt Movie Park wederom voor een parade, een hypnosevoorstelling, dj's en een foodcourt achteraan het park.



Aan het Halloween Horror Festival doen 280 scare actors mee. Het evenement vindt plaats op 22 dagen tussen 27 september en 9 november. De jaarslogan luidt "Your Bloodiest Vacation Ever". Tickets voor de spookhuizen zijn binnenkort online te boeken.







