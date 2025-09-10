Welkom!
Spectaculaire lichtshow komt naar Oude Kerk in Delft: Luminiscence

Gisteren, 23.19 uur

VIDEO De Oude Kerk in Delft wordt dit najaar het decor van een internationale licht- en muziekproductie. De 360 graden-show Luminiscence, die eerder al ruim 600.000 bezoekers trok in grote Europese kathedralen, maakt vanaf 7 november zijn Nederlandse debuut in de historische kerk.

Volgens de organisatoren smelten erfgoed en moderne technologie samen in een vijftig minuten durend spektakel met 3D-videoprojecties, livemuziek en een verhaal dat wordt verteld door acteur Daan Schuurmans. Bezoekers worden omringd door projecties die duizend jaar Nederlandse geschiedenis verbeelden, van Willem van Oranje tot Johannes Vermeer.

Elke voorstelling wordt live begeleid door een koor. Op zaterdagen treedt bovendien een professioneel orkest op, dat de show van extra muziek voorziet. De Nederlandse producent TwentyTwo Producties brengt het concept naar Delft in samenwerking met het Franse bedrijf Lotchi, de bedenker van Luminiscence.

Twee maanden
Paul van der Maesen van TwentyTwo zegt dat hij direct onder de indruk was toen hij de voorstelling bezocht in Reims. "De combinatie van de ongeëvenaarde lichtshow en de prachtige muziek op zo'n bijzondere locatie maakt het adembenemend", aldus Van der Maesen. In Delft is de productie twee maanden te zien, tot begin januari 2026.



